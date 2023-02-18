تعليم مطروح: مسابقة أوائل الطلاب ساهمت في الارتقاء بالمستوى العلمي للطلاب

أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن ختام فعاليات مسابقة أوائل الطلاب بإقامة نهائي المسابقة للمرحلة الثانوية بحضور النائبة سحر عيد عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعليم بحزب مستقبل وطن وإسماعيل جاتو وكيل المديرية وسط أجواء تربوية تنافسية.

واضاف أن المسابقة انتهت بحصول مدرسة مصطفى أمين هيبة الثانوية بنين التابعة لإدارة مطروح التعليمية علي المركز الأول ومدرسة العلمين الثانوية المشتركة على المركز الثاني، مشيرا إلى أن النهائي أقيم بقاعة الاجتماعات الكبري في ديوان عام المديرية.

وأوضح شحاته أن مسابقة أوائل الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث ( ابتدائي/ إعدادي/ ثانوي ) جاءت بالتعاون بين تعليم مطروح وحزب مستقبل وطن للعام الثاني على التوالي وبرعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ووفقا للتكليفات الوزارية وذلك للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب وتحفيزهم على التفوق الدراسي والتنافس الشريف والعمل الجماعي ورفع الوعي بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة.

وأضاف أن تدشين الوزارة لمسابقة أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ساهم في تعميق الانتماء والحس الوطني لدى الطلاب وظهر ذلك خلال متابعة فعاليات المسابقة مشيراً إلى أنه قام بادارة حوارات مثمرة مع الطلاب للاطمئنان على مدى تحقيق المسابقة لأهدافها.

ووجه مدير تعليم مطروح الشكر لقيادات حزب مستقبل وطن على الدعم الدائم لكل مراحل المسابقة مقدماً التهنئة لابنائه الطلاب الفائزين مطالباً ببذل مزيد من الجهد للوصول الى منصة التتويج على مستوى الجمهورية.

كما قدم الشكر لجميع المعلمين المشاركين في إعداد الطلاب والوصول بهم إلى هذا المستوى المتقدم كذلك الموجهين لكافة المواد الدراسية الذين شاركوا في تنظيم وإعداد المسابقة بجميع مراحلها.