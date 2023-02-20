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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من تركيا عن حالة السدود بعد الزلزال الجديد

تركيا
تركيا

قال وزير الزراعة التركي، وحيد كيريشتي، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر على السدود في هطاي بعد الزلزال الجديد.

ومنذ قليل، أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزالين الجديدين اللذين ضربا البلاد.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قال صويلو، إنه "تم رصد 3 حالات وفاة، وإصابة 213 آخرين جراء الزلزالين جنوبي البلاد”.

وأضاف أن "فرق الإنقاذ تواصل البحث عن عالقين في ثلاث مناطق في ولاية هطاي”.

وقال: "26 هزة ارتدادية وقعت بعد الزلزالين الجديدين في هطاي”، مؤكدا أن "زلزالين هطاي شعرت بهما 10 دول".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، تسجيل زلزال جديد في منطقة سامنداج في هطاي بقوة 5.8 درجة علي مقياس ريختر.

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وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، بوقوع زلزال عنيف بقوة 6.3 ريختر ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

كما ذكرت وسائل إعلام دولية، إن الهزة الأرضية في أنطاكية التركية شعر بها سكان مناطق في سوريا، وسكان القاهرة الكبرى وفلسطين. 

 وذكرت  إن الزلزال بلغت قوته  6.3 يضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وذكر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن هزة أرضية قوية يشعر بها سكان تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين.

وزير الزراعة التركي تطاي تركيا زلزال زلزال تركيا

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