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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: مصر لا تتخلى عن أشقائها وقت الأزمات

صدى البلد

قال اللواء عادل العمدة مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا؛ إن مصر دائما تولي اهتماما كبيرا بالجوانب الإنسانية دون النظر لأي أبعاد سياسية وهذا يتجلى في سياسات مصر تجاه الأزمة السورية بعد وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا من خلال ارسال  مصر لخبراء في مجال الدفاع المدني للمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

أضاف عادل العمدة خلال مداخلة هاتفية على قناة المصرية في برنامج صباحنا مصري؛ أن مصر قامت بإرسال أطنان من المساعدات الاغاثية إلى سوريا وتركيا والتي وصلت أمس في سفينة امداد تابعة للقوات المسلحة المصرية إلى ميناء اللاذقية.

وتابع أن مصر قدمت الدعم والإغاثة للأشقاء والتي تؤكد المعنى الفعلي للأخوة والقومية وذلك من خلال إرسال خمس طائرات دعم ثلاث طائرات لسوريا وطائرتين لتركيا محملين بالمواد الغذائية والطبية؛ بالإضافة إلى باخرة حربيه تحمل أكثر من 500 طن مساعدات إغاثية متنوعة لميناء اللادقية؛ مشيرا ان الأمم المتحدة اشادت بدور القيادة المصرية في الدعم والاغاثه لأشقائنا في سوريا وتركيا.

وأوضح اننا لن ننسى الإذاعة السورية عندما أذاعت الإذاعة في دمشق "هنا القاهره من دمشق" وأن الجيش العربي الأول في سوريا والثاني في الإسماعيليه والثالث في السويس حتى الآن.

المساعدات القيادة الإنسانية سوريا الضحايا طائرات

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