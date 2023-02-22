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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. جامعة عين شمس تفتتح مجمع العمليات والرعاية المركزة بمستشفى القلب بالدمرداش

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تستعد جامعة عين شمس غدا الاربعاء 22 فبراير لافتتاح  مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفي الدمرداش، بحضور كل من الدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث العلمي و الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس .  

و يشمل الافتتاح، قاعة الدراسات العليا الجديدة بكلية الطب، معمل الكمبيوتر ، مجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية الجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش للجراحة.

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غدا.. جامعة عين شمس تفتتح مجمع العمليات والرعاية المركزة بمستشفى القلب بالدمرداش 

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وكان قد استقبل الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ،كل سانجار اديلوف نائب وزير الزراعة الاوزباكستاني والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون بين جامعة عين شمس والجامعات الاوزباكستانية.

شهد اللقاء الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، ود. محمد رجاء السطوحي عميد كلية العلوم، ود. أسامة البحيري عميد معهد الدراسات العليا والبحوث الزراعية في المناطق القاحلة، ود.هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب ، ود. شرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، ود. محمد فرجاني الاستاذ بكلية الزراعة ، ود. أشرف بكري رئيس قسم البايوتكنولوجي ، ود . هاني سرور رئيس قسم الكيمياء بكلية الزراعة.

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