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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

عيد ميلاد خالد زكى.. مصير الشهد والدموع 3 وقصة فتاة أحلامه وفيلم العندليب

خالد زكى
خالد زكى

يحتفل اليوم الفنان خالد زكى بعيد ميلاده، وهو فنان قدير صاحب مسيرة ممتدة  قدم فيها العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى. 

وكانت بداية الفنان خالد زكي في مجال التمثيل عام 1973، عندما شارك في فيلم “مدرسة المراهقين” مع الفنانين: فؤاد المهندس وشويكار وحسن مصطفى، ومن إخراج أحمد فؤاد، لتتوالى بعدها أعماله الفنية.

شارك في فترة السبعينيات في عدة أفلام ومسلسلات، كان منها فيلم “عايشين للحب”، فيلم “المنحرفون”، فيلم “حبيبة غيري”، مسلسل “الضباب”.

كما شارك الفنان خالد زكي في العديد من الأعمال الدرامية سواء المسلسلات أو الأفلام، ولكن نجاحاته الكبيرة كانت في التلفزيون من خلال مشاركته في العديد من المسلسلات المميزة منها “الدوائر المغلقة”، “زمن الأقوياء”، “الشهد والدموع”، “الضباب”، “حب بلا ضفاف”.

شهدت العديد من الأفلام الناجحة، مشاركات من الفنان خالد زكي، منها “طباخ الريس”، “فتح عينيك”، “الشياطين - العودة”،  “السفارة في العمارة”.

خالد زكى وميرفت أمين

بينما صرح خالد زكي، في لقاء له مع الإعلامية ياسمين سعيد، عبر برنامج «الجمعة في مصر» بقناة mbc مصر، بأن الفنانة ميرفت أمين كانت فتاة أحلامه في الصغر، مشيرًا إلى أن بداية حبه جاءت بعد مشاركتها في فيلم "أبي فوق الشجرة" مع العندليب عبد الحليم حافظ.

وأضاف، خالد زكي مازحًا: «الفيلم اتعمل أيام ما كنت بدرس، ودخلته عشانها 12 مرة، مين في مصر مكانتش فتاة أحلامه ميرفت أمين؟»، لافتًا إلى أنه شاركها في عدد من الأعمال ووجد منها رقيًا واحترامًا كبيرًا، وما زال على تواصل معها.

كما قال خالد زكي، في برنامج "بوضوح" ان عفاف شعيب قامت بضربه حقيقة في كواليس مسلسل الشهد والدموع قائلا: اولا انا وعفاف أصدقاء منذ سنوات وكنا نصور مشهد سويا ضمن مشاهد  مسلسل "الشهد والدموع" ومن المفترض أن عفاف تضربني علي وجهي، لكنها كانت خجولة لذلك "انا استفزتها عشان نصور المشهد"، فقامت عفاف بضربي علي وجهي حقيقة، وشعرت بالألم.

كما كشف خالد زكي، عن ندمه لرفضه المشاركة في مسلسل "بابا عبده"، نظرًا لأنه كان سيجسد دورًا شريرًا للغاية.

وأضاف "زكي"، أنه بعدما رفض الدور، جسده الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، وكان سببًا في انطلاقته وشهرته، متابعا: "ده رزق بيوزعه ربنا، وبعد التجربة دي جسدت أدوار شر كتير".

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مصير مسلسل الشهد والدموع 

وعندما حل خالد زكى ضيفا على موقع صدى البلد كشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل "الشهد والدموع" وقال : كنا ننوي أن نقدم الجزء الثالث من مسلسل " الشهد والدموع ".

وأضاف زكي: جمعتني جلسة مع المؤلف أسامة أنور عكاشة قبل وفاته من أجل الاتفاق علي تقديم جزء ثالث وكنت متحمس للفكرة خاصة أن نهاية المسلسل كانت مفتوحة ، إلا أن وفاته جعلتني أستبعد هذه الفكرة.

وأوضح: عندما قرأت الجزء الثانى من "الشهد والدموع"، شعرت بأنه سوف يكون له قيمة ولكن كنت متخوفا من أنه لا يلقى نجاحا مثل الجزء الأول، ولكن حدث العكس فقد نال الجزء الثانى نجاحا لم أتوقعه.

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