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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. روسيا تعلن زيادة رسوم صادراتها من القمح والحبوب |الدفع بالروبل

القمح
القمح

أعلنت وزارة الزراعة الروسية، اليوم الأربعاء، عن زيادة الرسوم الروسية على صادرات القمح والميسلين (خليط من القمح والجاودار) من 1 مارس إلى 8 مارس المقبل إلى 5275 روبل (70.38 دولارا) للطن من 5177 روبل (69.07 دولارا) للطن، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

‏وأضافت الوزارة، أنها ستزيد الرسوم على الشعير إلى 3872 روبل (51.66 دولار) من 3717 روبل (49.62 دولار) للطن، في حين ستزيد الرسوم على الذرة إلى 2265 روبل (30.23 دولار) من حوالي 2200 روبل (29.37 دولار) للطن.‏

‏ويقدر معدل رسوم التصدير للقمح على أساس سعر إرشادي قدره 303.2 دولار للطن، والشعير 261.1 دولار للطن، وللذرة 230.2 دولار للطن. 

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وسيتم تطبيق الأسعار الجديدة من يوم العمل الثالث بعد نشرها وستكون سارية المفعول حتى تصبح معدلات الرسوم اللاحقة قابلة للتطبيق.‏

‏وتسري الرسوم على صادرات الحبوب الروسية اعتبارا من 2 يونيو 2021، كما ستحدد وزارة الزراعة مقدار الواجب لمدة أسبوع واحد، ويتم نشر الرسوم المحسوبة أسبوعيا على موقع الوزارة، كما سيتم احتساب الرسوم بالدولار قبل 1 يوليو ثم تم تحويلها إلى روبل.‏

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