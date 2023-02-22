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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يبحث عدد كبير من المواطنين المهتمين بالمعدن الأصفر عن أسعار الذهب اليوم في مصر،  وخاصة المقبلين علي الزواج أو الخطوبة، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويقدم موقع “صدى البلد”، نشرة أسعار الذهب للتعاملات المسائية اليوم في مصر، الموافق الاربعاء 22-2-2023، من خلال نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع.

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري مقابل الدولار
 اسعار الذهب عيار 24 1,810 جنيه $59.08
سعر الذهب عيار 22 1,659 جنيه $54.15
اسعار الذهب عيار 21 1,584 جنيه $51.69
اسعار الذهب عيار 18 1,357 جنيه $44.31
سعر الذهب عيار 14 1,056 جنيه 34.46 
سعر الذهب عيار 12 904.87 جنيه 29.54 دولار
سعر الذهب عيار 9 678.65 جنيه 22.15 دولار
اسعار أوقية الذهب 56,283 جنيه 1,837دولار 
اسعار جنيه الذهب 12,668 جنيه 413.55 دولار
اسعار كيلو الذهب 1,809,735 جنيه 59,077 دولار

جرام الذهب بـ 1,447 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

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سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,922 شراء 1,929 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,762 شراء 1,768 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,682 شراء 1,688 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,442 شراء 1,447 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,121 شراء 1,125 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 961 شراء 965 جنيها

أسعار الذهب اليوم في مصر  

الاونصة بيع 59,783 شراء 59,996 جنيها
الجنيه الذهب بيع 13,456 شراء 13,504 جنيها
الكيلو بيع 1,922,286 شراء 1,929,143 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية ، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرش للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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