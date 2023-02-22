الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية يستقبل وفودًا من المنظمات الدولية

التقى الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد بمقر الصندوق اليوم، عددا من المنظمات الدولية والأممية.

و بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” التقى المرشد بمديرة العلاقات الخارجية والاتصال في الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا فرانسواز فاني والوفد المرافق لها، وبحث معه سبل تعزيز التعاون التنموي ومناقشة الفرص الحيوية الممكنة في القطاع الصحي، إذ يمتد التعاون التنموي بين الجانبين منذ عام 2002م.



وفي اجتماع آخر التقى المرشد ، بالرئيس المكلف لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات (UNOPS) جينس واندل والوفد المرافق له، ونوقش خلال اللقاء التعاون الإنمائي القائم بينهما، وبحث الفرص الحيوية الممكنة لتوحيد الجهود للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، حيث استعرضا التحديات التي تواجه سير أعمال تنفيذ المشروعات التنموية ومتابعة الحلول المستدامة لها.

والتقى المرشد في اجتماع منفصل، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الدكتور عبدالحكيم الواعر والوفد المرافق له، تناولا خلاله الموضوعات الثنائية المتعلقة بتعزيز الأمن المائي والغذائي، للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما اجتمع الرئيس التنفيذي مؤخراً، مع المدير التنفيذي للتعبئة والشراكات والاتصال في الوكالة الفرنسية للتنمية بابا أمادو سار والوفد المرافق له، إذ تم خلاله الاطلاع على مشروعات الصندوق الإنمائية، ومناقشة الفرص الحيوية الممكنة في المجال التنموي.

وتأتي لقاءات الوفود الزائرة لمقر الصندوق، على هامش زيارتهم للمملكة بهدف حضور منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث خلال الفترة 20-21 فبراير 2023م.