انطلاق منتدى الأعمال الأفريقي 2023 باديس أبابا اليوم

ينطلق، اليوم الإثنين، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا منتدى الأعمال الأفريقي 2023 بهدف تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص في أفريقيا ودفع الجهود الجماعية نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة 2063.

وتنعقد النسخة السادسة من منتدى الأعمال الأفريقي تحت شعار "جعل أسواق الكربون تعمل من أجل أفريقيا" إذ تمثل أسواق الكربون فرصة مهمة للبلدان الأفريقية لاستخدام مواردها الطبيعية الوفيرة ودفع جهود التنمية من خلال التنوع الاقتصادي وتسريع التصنيع المستدام.

ويأتي المنتدى تزامننا مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 بنهاية العام الجاري في مدينة إكسبو دبي وذلك بهدف دفع الجهود الدولية للتصدي لظاهرة التغير المناخي ووضع الحلول المبتكرة بمشاركة دول العالم والبناء على ما تحقق من إنجازات في COP27 بما يسهم في الحفاظ على الكوكب من أجل الإنسانية جمعاء .

وقال أنطونيو بيدرو الأمين التنفيذي بالإنابة للجنة الاقتصادية لأفريقيا إن منتدى الأعمال الأفريقي يعد منصة مهمة لأفريقيا للتعاون وتعزيز العمل لاستغلال الفرص في تجارة الكربون مع ضمان حصول أفريقيا على السعر المناسب للتجارة "الكربون في أسواق الائتمان العالمية".

وأضاف أن إفريقيا تمتلك كميات هائلة من الكربون المخزن في أنظمتها البيئية مع غابات الكونغو - التي يطلق عليها اسم الرئة الثانية في العالم - قادرة على امتصاص حوالي 1.2 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام كما يحتوي حوض الكونغو على ما يقرب من 8 ٪ من الكربون القائم على الغابات في العالم.

وأشار إلى أن إفريقيا على أعتاب فرصة لتطوير سوق ائتمان الكربون الطوعي الذي سيعزز العمل المناخي مع تمكين خلق القيمة وتعزيز سبل العيش المستدامة للمجتمعات.

وقال :"بينما تسعى إفريقيا إلى التعافي من الأزمات المتعددة لوباء COVID و أزمات الطاقة و تغير المناخ فمن الأهمية أن يتم الاستثمار في سلاسل القيمة المستدامة التي ستوفر الوظائف والمرونة والنمو الاقتصادي الشامل حيث يقدم سوق الكربون مثل هذه الفرصة للبلدان الأفريقية.

أسواق ائتمان الكربون

و تهدف نسخة 2023 من المنتدى إلى البناء على الزخم الإيجابي الذي نتج عن المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) الذي عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية في نوفمبر 2022 بشأن استخدام أسواق ائتمان الكربون كأداة لتسريع العمل المناخي لا سيما توليد الاستثمار في عمل اقتصادي تحويلي في البلدان الأفريقية.

وفي COP 27 أطلقت البلدان الأفريقية مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لإنتاج 300 مليون رصيد كربون سنويًا. وتسعى المبادرة إلى إطلاق عائدات بقيمة 6 مليارات دولار وتوفير 30 مليون وظيفة بحلول عام 2030.

ويجمع المنتدى الذي يستمر ليوم واحد الحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص والمجتمع المدني لتسهيل الاستثمارات في المشاريع القابلة للتمويل والتي تقدم إجراءات مناخية هادفة بالإضافة إلى توليد ائتمانات كربونية عالية النزاهة لأفريقي التسريع الاستثمارات وتمويل التنمية المستدامة.