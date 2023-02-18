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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: تبادل التجارة الحر بين مصر وأفريقيا يحسن الأوضاع الإقليمية

جمال حسين
جمال حسين

قال جمال حسين الكاتب الصحفي إن القارة الأفريقية ثاني أكبر قارة فى العالم، وتعتبر أفريقيا مزار العالم والعالم كله يتجه لأفريقيا، ودخلت العديد من الدول كروسيا و الصين بإنشاء مزارع كبيرة فى أفريقيا.

وأكمل جمال حسين خلال حوارة مع الاعلامية رشا مجدى فى برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية صدى البلد، أن أفريقيا هي الامتداد الطبيعي لمصر، و ينبغى أن تتواجد مصر مع أفريقيا فى كل المجالات،لما تتمتع به من خبرات فى الطاقة و السكة الحديد و الرقمنة و الذكاء الاصطناعى.

و تابع"حسين" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت من أهم قرارته الحكم الطبيعى لمصر، و اقام علاقات مميزة مع الافارقة، مضيفا أن الرئيس السيسي قام بزيارة معظم دول أفريقيا، منوها أن خلال اجتماعات الاتحاد الافريقى، أجرى  سامح شكرى وزير الخارجية  المصرية العديد من النقاط مع وزير خارجية زامبيا، و أن زامبيا من الدول المهمة بالنسبة لمصر و أن مصر لديها شراكات كبيرة مع زامبيا.

و أضاف جمال حسين أن مصر تستطيع أن تمتلك مزارع كبيرة فى السودان، و ان الرئيس السيسي أقام اتفاقيات  التجارة الحرة  فى 2019على مدار العشرين سنة، و انه اذا تم تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة نستطيع أن يتم التبادل بيننا و بين أفريقيا.
 

جمال حسين الكاتب الصحفي إفريقيا صباح البلد صدى البلد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

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