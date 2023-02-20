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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بعد غد..

عمان تستضيف القمة العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية

سلطنة عمان
سلطنة عمان

تستضيف سلطنة عُمان- ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات-، الأربعاء المقبل، أعمال "القمة العالمية لأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية"، بمشاركة عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات العاملة في مجال أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية في مختلف دول العالم، وعدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وتسعى القمة- التي تستضيفها سلطنة عُمان لمدة يومين- إلى توفير العديد من الفرص الاستثمارية للالتقاء بقادة صناعة أشباه الموصلات من مختلف دول العالم، وعقد محادثات اقتصادية مع صانعي القرار للكشف عن الخطط الاستثمارية ومجالات التعاون.

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ومن المقرر عقد زيارات ميدانية للرؤساء التنفيذيين لزيارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية في السلطنة للتركيز على سلطنة عُمان كوجهة اقتصادية تقنية جالبة للاستثمارات ولتعزيز جهود توطين التقنية.

ما هى أشباه الموصلات 

جدير بالذكر أن أشباه الموصلات تأتي على شكل رقائق، لها خصائص كهربائية معينة تمكنها من العمل كأساس لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى، وهي عادة ما تكون عنصرًا أو مركبًا كيميائيًّا صلبًا يوصل الكهرباء في ظل ظروف معينة، ما يجعلها وسيلة مثالية للتحكم في التيار الكهربائي والأجهزة الكهربائية اليومية، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والسيارات والطائرات والأسلحة.

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