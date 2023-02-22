الأمم المتحدة:روسيا استهدفت 40%من البنية التحتية الأوكرانية وتسببت في أسوأ أزمة لاجئين

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الذكرى الأولى لاجتياح روسيا لأوكرانيا تشكل ذكرى مظلمة لشعب أوكرانيا والمجتمع الدولي.

ووصف "جوتيريش" خلال كلمته في الجلسة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، التي نقلتها قناة "القاهرة الاخبارية"، التدخل الروسي بأنه وصمة عار على الضمير المشترك، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أن تبعات التدخل في أوكرانيا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني مأساوي وتأثيره يتخطى أوكرانيا.

وأكد أن اعتداء روسيا على أوكرانيا يتحدى القيم والمبادئ الأساسية التي قام عليها نظام الأمم المتحدة متعدد الأطراف. وذكر جوتيريش، أن روسيا وأوكرانيا وجميع شعوب العالم بحاجة للسلام، مطالبًا بضرورة ضمان سلامة المنشآت النووية بأوكرانيا.

تسببت في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية

وتابع أن حرب أوكرانيا تسببت في أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية، وأن روسيا استهدفت 40% من البنية التحتية بأوكرانيا، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.