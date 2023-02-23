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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر بشدة.. تناول خل التفاح على الريق يصيبك بمرض خطير

خل التفاح
خل التفاح

يستخدم العديد من الأشخاص خل التفاح لإنقاص الوزن، ربما تأخذ جرعة مباشرة كل يوم أو تستخدمها لتحضير صلصة سلطة منخفضة السعرات الحرارية. 

ولكن استخدام خل التفاح بشكل مفرط أو تناوله على الريق يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية للعديد من الأشخاص .

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أضرار تناول خل التفاح

خل التفاح حمضي ، فإن بعض الأشخاص لا يتحملونه جيدًا، لن يعاني الجميع من هذه المشكلة ، ولكن إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي ، أو التهاب في الجهاز الهضمي ، أو كنت معرضًا فقط لآلام في المعدة ، فربما يجب أن تقلل من تناول خل التفاح .

يعتبر الخل - أي خل - خيارًا رائعًا لإضافة نكهة إلى الطعام دون رفع قيمته الحرارية ، ولكن
الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الحمض قد ارتبطت بتطور الفشل الكلوي، قد تكون الأطعمة القلوية مثل الخضروات الورقية خيارًا أفضل.

المصدر healthline

خل التفاح اضرار خل التفاح فوائد خل التفاح المعدة

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