احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

يحب معظم الأشخاص الفراولة ، لكن تناول الكثير من الفراولة يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية غير السارة.

يمكن أن تسبب الكثير من الفراولة آلامًا في البطن وإسهالًا وقيءً، ويمكن أن يؤدي تناول كمية زائدة من الفراولة أيضًا إلى حالة تسمى "لسان الفراولة"، هذه حالة مؤقتة تؤدي إلى احمرار اللسان وتورمه.

في الحالات الشديدة ، يمكن لسان الفراولة أن يجعل التنفس صعبًا، إذا كان طفلك أو أحد الأقارب يعاني من أي من هذه الأعراض بعد تناول الفراولة ، فمن المهم التماس العناية الطبية على الفور.

عندما يتعلق الأمر بالأكل الصحي ، يجب تناول الفاكهة والخضروات معًا. على أساس يومي ، يجب أن يتناول الأشخاص حصتين أو ثلاث حصص من الفاكهة وواحد أو أربع حصص من الخضار

نظرًا لأن الفراولة غنية بفيتامين C ، يمكن رؤية الفوائد الصحية لاستهلاكها في القلب والدماغ والجهاز الهضمي، يمكنك أيضًا تحسين صحة قلبك ودماغك وجهازك الهضمي عن طريق تناول الفراولة يوميًا، لأن الفراولة غنية بفيتامين سي والمعادن والكربوهيدرات ، فهي غذاء ممتاز للأطفال.

يجب أن يقتصر استهلاك الفراولة على حصة واحدة أو حصتين في اليوم، أظهرت العديد من الدراسات أن التوصية قد يكون لها بعض الفوائد الصحية المهمة ، بما في ذلك تحسين صحة القلب وصحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.