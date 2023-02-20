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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

عرَض شائع وغير متوقع .. علامة واحدة تكشف انتشار السرطان

السرطان
السرطان

عندما تصاب بالحمى ، ترتفع درجة حرارة جسمك فوق 37.5 درجة مئوية (99.5 فهرنهايت)، هذا يعني عادة أن هناك خطأ ما في مكان ما.

يتحكم جزء من الدماغ يسمى الوطاء في درجة حرارة الجسم، عادةً ما يحافظ الوطاء على درجة حرارة داخل جسمك عند حوالي 37 درجة مئوية (98.6 فهرنهايت). 

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يمكن أن يختلف هذا تبعًا للوقت من اليوم وما تفعله، لكن بشكل عام ، تبقى حوالي 36.5 و 37 درجة مئوية.

تعتبر الحمى من الأعراض الشائعة لدى الأشخاص المصابين بجميع أنواع السرطانات، يمكن أن يكون الأمر مزعجًا للغاية ويسبب الكثير من القلق لك ولأولئك الذين يعتنون بك، إذا كنت مصابًا بالسرطان وظهرت عليك أعراض الحمى أو العدوى ، فقد لا يكون ذلك شيئًا ، ولكنه قد يكون علامة على وجود عدوى خطيرة للغاية.

عندما تكون الحمى موجودة في مرضى السرطان، فإنها "عادةً ما تكون علامة على انتشار السرطان" أو "تقدمه".

كما يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة "Cancer Research UK": "، قد يسبب الأمر الكثير من القلق لك ولأولئك الذين يعتنون بك".إنه عرض شائع لجميع أنواع السرطان، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أنه أكثر انتشارًا في سرطانات الدم مثل اللوكيميا وسرطان الغدد الليمفاوية.

 

حرارة الحمى السرطان أنواع السرطانات سرطانات الدم

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