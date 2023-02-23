أمير عزمي: مواجهة الزمالك أمام الترجي صعبة.. ومستوى منتخب الشباب مُحزن

أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن مواجهة الزمالك والترجي صعبة خصوصا في ظل النتائج الأخيرة للفريق الأبيض في دوري الأبطال، لكن كرة القدم لا يوجد فيها مستحيل، مؤكدًا أنه يتمنى تقديم مستوى مختلف بعد قيد الثلاثي بلحاج وناصر منسي وشبانة في القائمة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "بلحاج لاعب جيد وقد يصنع الفارق مع الزمالك، وبالنسبة لمحمود شبانة فهو إضافة للدفاع، وكذلك ناصر منسي إضافة للهجوم مع سيف الجزيري".

وأضاف: "بلحاج قد يتم الدفع به في مركز 8 أو 10، ومشكلة الزمالك في الوسط أن معظم العناصر الموجودة تشبه بعضها، لذلك إمام عاشور كان مختلفا، بينما قدم سيف جعفر أداء معقول، لكنه كان بعيدا عن المشاركة، أحمد بلحاج يلعب في العمق وأعتقد قد يكون مع ثنائي الوسط في المباراة القادمة".

وأكمل: "غالبا سيتم مشاركة حسام عبدالمجيد وعبدالغني بجوار المثلوثي في خط الدفاع، والأخير يلعب كظهير أيمن ومساك ثالث، ومشاركة اللاعب التونسي قد تكون حافز له أمام الترجي خصوصا أن المباراة في تونس".

وواصل: "مستوى منتخب الشباب شئ مُحزن للغاية، ولكن هذه النتائج متوقعة في غياب التخطيط، لان مسابقات الناشئين هزيلة، ولا يوجد إعداد جيد، لا يجب توجيه اللوم فقط للمدير الفني، الذي يصبح كبش فداء لنظام وروتين وفشل بطولات القطاعات والمجاملات التي تسيطر عليها".

وأضاف: "بداية الفشل توجيه اللوم فقط للمدير الفني، واختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات يتم بطريقة خاطئة، وهناك منتخبات يتم تكوينها حاليا 2008 و 2006، وسنرى المجاملات إلا لو اتعظ هؤلاء مما يحدث حاليا".

وقال أمير عزمي: "المنظومة الكروية تحتاج (للنسف)، نعاني من أزمات عديدة، القصة أكبر من كرة القدم و11 لاعب، نعاني من أزمة في الملاعب والتصوير، كان الدوري المصري أقوى دوري عربي وافريقي، لكن الآن علينا أن نرى الدوري السعودي، الجميع يخرج فقط لتجميل الصورة وترديد الأكاذيب".

وأتم: "جميع منتخبات مصر فشلت في تقديم أي شئ، وحققت نتائج سيئة على مدار العامين الماضيين".