هايدي كابوه: كنا مبسوطين مش خايفين من الشغل مع المخرج رؤوف عبد العزيز

قالت الفنانة هايدي كابوه -بطلة مسلسل تياترو- إنها طالبة بالفرقة الرابعة بالمعهد العالي للفنون المسرحية، قسم تمثيل، وكشفت عن الشخصية التي تجسدها في أحداث المسلسل.

وتابعت هايدي كابوه، في لقاء مع كاميرا صدى البلد، أنها تجسد في مسلسل تياترو شخصية تدعى هايدي تعيش بمحافظة الإسكندرية ثم تذهب إلى القاهرة، وتحب المسرح كثيرا وعندما تمر من أمامه تجده مغلق، وعند إعادة افتتاحه تلتحق بفرقة التمثيل بالمسرح.

وأضافت هايدي كابوه، أن فكرة مسلسل تياترو، جاءت من مشروع تخرج دفعة المعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف الفنان الدكتور أشرف زكي، وعلقت: «بعد ما خلصنا مشروعنا دكتور أشرف قال إيه رأيكم لو نعمل الفكرة دي مسلسل؟ وهو بجد كان هو والشركة المتحدة بيغامروا بـ 22 وجه شاب ممثل وممثلة فدي كانت فرصة بالنسبة لنا طبعا».

واستطردت هايدي كابوه: «المخرج رؤوف عبد العزيز يعاملنا طول الوقت معاملة صحاب مش معاملة شغل او مش معاملة رسمية.. هو عارف إن اللي قدامه شاطر وبيقدر يطلع ده من غير أي حاجة وطول الوقت بيخلينا مبسوطين في الشغل فبنطلع أحسن ما عندنا عشان إحنا مبسوطين مش عشان ده شغل أو انا خايفة».

وحول وجود عناصر الخبرة من الفنانين، قالت هايدي كابوه: «كلهم بصراحة الناس جميلة قوي وناس اتعلمنا منهم كتير وناس كان حلم من احلامنا إن احنا نقف قدامهم طبعا لانهم تاريخ ولهم خبرة زيادة عننا وكنا مبسوطين معاهم».

وحول النصيحة التي أخذتها، قالت هايدي كابوه: «خدتها من دكتور أشرف زكي.. هي مش نصيحة.. بس هو قالي يا هايدي انتي هتبقي حاجة مهمة قوي فانا عايزك طول الوقت مركزة على ده بس.. أنا بحبه قوي بقى بصراحة».

تفاصيل مسلسل تياترو

مسلسل تياترو، من إنتاج شركة كوديكس بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو عمل فني جديد من نوعه، حيث تم الجمع فيه بين الدراما والمسرح معا، حيث يتخلله العديد من العروض المسرحية، ويراهن من خلاله المخرج رؤوف عبد العزيز على المواهب الشابة.

وتم الاستقرار على 22 ممثلا شابا، ليُسند إليهم بطولة مسلسل تياترو، مع الاستعانة بعدد من النجوم - يظهرون كضيوف شرف خلال حلقات المسلسل، قام بكتابة حلقات المسلسل ورشة سيناريو جميع عناصرها من الشباب أيضًا.

يشار إلي أن تجربة مسلسل تياترو، ليست الأولى لـ رؤوف عبد العزيز، في اكتشاف المواهب والدفع بهم في أعمال فنية، حيث سبق ومنح الفرصة للعديد منهم، في كل أعماله الفنية بداية من مسلسل" ألف ليلة وليلة"، و مسلسل " طاقة نور"، و"فوق الحساب"، و"قمر هادي"، و"الطاووس"، وأخبرهم مسلسل "انحراف"، الذي عرض رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا بطولة النجمة روجينا.