"التصوير الفوتوغرافي والتغير المناخي".. ورشة لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

تفقد الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة بالأقصر لشئون التعليم والطلاب، فعاليات ورشة تدريبية عن فن التصوير الفوتوغرافي بعنوان «التصوير الفوتوغرافي والتغير المناخي»،

عقدت الورشة بجامعة طيبة التكنولوجية، لمدة يوم واحد، وينظمها برنامج Empower hub تحت رعاية المركز الثقافي البريطاني، بهدف تعليم الطلاب اساسيات فن التصوير الفوتوغرافي بهدف استغلاله للتوعية بأخطار التغير المناخي.

ونقل الدكتور رسلان، تحيات الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، للمدربين والطلاب، مؤكدا أن قضية التغيرات المناخية، تأتى على رأس اهتمامات مصر، ولابد أن يكون لجامعة طيبة التكنولوجية دورا في هذا الشأن، مثمنا اختيار فن التصوير الفوتوغرافي، في التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، لأن الصورة تحكي وتعبر عن مئات الكلمات.

تضمنت فعاليات الورشة، محاضرة في أساسيات التصوير الفوتوغرافي، والتعامل مع العدسات وأنواعها، وقدم الورشة المصورون؛ عبدالله منصور، ومحمد سيد، وأمير الدمرداش، واستعرضوا كل ما يتعلق بهواية التصوير الفوتوغرافي، بما يضمن للمتدرب الوصول إلى مرحلة الاحتراف، حيث تضمنت تعريف مفهوم التصوير الفوتوغرافي، وتاريخ صناعة الكاميرا وكيفية انعكاس الصورة، وأساسيات التحكم بالكاميرا، وأنواع التصوير، وأنواع العدسات واستخداماتها، وفنيات التصوير بالموبايل.

كما تناولت الورشة، تدريب الطلاب على تنفيذ بعض التدريبات العملية بالكاميرات الفوتوغرافية، وكاميرات الموبايل لتصوير بعض المفردات الفنية مثل البساتين والأزهار والمباني وتصوير البورتريه.

وعلى هامش فعاليات الورشة، قام نائب رئيس الجامعة، والمشاركون في الورشة بزراعة شجرة في فناء الجامعة، كمساعدة على تغيير الفكر الطلابي لطلاب الجامعة، والتي تعد من أهم الفترات العمرية في عمر الطلبة باعتبارهم شباب المستقبل القريب.