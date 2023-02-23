وزير العدل يفتتح 3 فروع توثيق مميزة بمدينة 6 أكتوبر.. صور

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل اليوم الخميس 3 فروع توثيق مميزة vip تابعة لقطاع مصلحة الشهر العقارى، داخل ثلاثة مولات شهيرة بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور كل من د عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،

بدأ الوزير اولا بافتتاح مكتب توثيق داندي مول دندي ميجا، وذلك لخدمة الجمهور لمن يرغب فى الحصول على خدمة مميزة من إحدى خدمات التوثيق..ثم تم افتتاح فرعي توثيق داخل مول دولفين ومول أكتوبر فيستيفال سيتي، والتى تعمل جميعها بنظام الشباك الواحد وفقا لمنظومة التحول الرقمي ولا يستغرق وقت أو جهد.

حضر الافتتاح المستشارين ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون ابنية المحاكم والشهر العقاري واشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ود.جمال يقوت رئيس مصلحة الشعر العقاري وثناء محمود الامين العام للمصلحة .

أكد المستشار عمرو مروان وزير العدل بان افتتاح هذه الفروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى افتتاح مكاتب توثيق جديدة وتشغيل بعضها فى فترة مسائية للتيسير على المواطنين من خلال تقديم خدمات التوثيق المميكنة في اسرع وقت .. وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص على اعلى مستوى ..وستشهد الفترة القادمة افتتاح العديد من تلك المكاتب على مستوى الجمهورية .

واشار د. عمرو طلعت وزير الاتصالات بأن تلك الافتتاحيات تاتي في اطار التعاون المثمر بين وزارتي العدل والاتصالات حيث تعد تلك مكاتب التوثيق من ضمن باقة جديدة من مكاتب تم افتتاحها وسيتم افتتاحها خلال المرحلة القادمة وذلك لتنفيذ منظومة العدالة الرقمية لخدمة المواطن المصري .

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