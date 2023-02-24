القمر وكوكبان أعلى الأهرامات.. قصة صورة مذهلة تثبت عبقرية الفراعنة

تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي، صورة حقيقية للأهرامات يعلوها ظاهرة فلكية نادرا ما تتكرر، لاقتران كوكبي المشترى والزهرة مع هلال شهر شعبان.

نشرت “الجمعية المصرية لعلوم الفلك” هذه الصورة، التي التقطها المصور الشاب أسامة فتحي ليجذب الشباب إلى أهمية تصوير الظواهر الفلكية التي تحدث في السماء ودمجها مع المعالم المصرية.

وحظت صورة لحظة الاقتران على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يظهر كوكبي الزهرة والمشترى مثل جسمين مضيئين، ومعهما القمر.

اقتران كوكبين والقمر أعلى الأهرامات

وعن كواليس التقاط الصورة يقول: “بالرغم من الغيوم الا اننا قعدنا ساعتين كاملين عشان نصور المشهد، وخلال الأيام الجاية هيقرب الزهرة والمشترى من بعض عشان يحصل الاقتران يوم 1 مارس وهيبقوا لامعين جدا ومتجاورين”.

في فبراير 2023 أن الهلال يقع على بعد درجة واحدة فقط من كوكب المشتري في السماء الغربية يوم الخميس ، مع كوكب الزهرة معلق بينهما.

وسيظهر كوكب المشتري والزهرة، المعروفان باسم ألمع الكواكب في السماء ، بالقرب من بعضهما البعض كل مساء في فبراير.

سيكون كلا الكوكبين بعد ذلك في حالة اقتران في الأول من مارس - مما يعني أنهما سيظهران قريبين جدًا من بعضهما البعض.

كوكب المشتري ، المعروف باسم الكوكب العملاق ، لديه إجمالي 79 قمرا ، وفقا لوكالة ناسا، يُعرف أيضًا باسم الكوكب ذي البقعة الحمراء الكبيرة.