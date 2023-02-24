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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"أسرة طلاب من أجل مصر " تعلن عن حاجتها لموهوبين ..تفاصيل

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أعلنت "أسرة طلاب من أجل مصر" عن حاجتها (لطلاب موهوبين) للانضمام إلى المركز الإعلامي للأسرة، وذلك في المجالات التالية:
- التصوير الفوتوغرافي Photography
- تصوير الفيديو Videography
- صناعة المحتوى Content Creation
- كتابة الإعلانات Copywriting
- تحرير الفيديو (مونتاج)  Video editing
- التعليق الصوتي Voice over
- تصميم الجرافيك Graphic designing
- تصميم فوتوشوب Photoshop designing

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انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بطب عين شمس

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انطلاق فعاليات مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس بمشاركة 31 دولة

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جامعة عين شمس: مهرجان ثقافات الشعوب يهدف للدمج بين الطلاب الوافدين

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بنات عين شمس تطلق قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب القميعى بالصف

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اليوم .. انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

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جامعة عين شمس تعقد مهرجان ثقافات الشعوب.. غدا الخميس

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مناقشة سبل التعاون بين جامعة عين شمس وميتشتجن بالولايات المتحدة الأمريكية

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اليوم.. جامعة عين شمس تفتتح مجمع العمليات والرعاية المركزة بمستشفى القلب بالدمرداش


طريقة التقديم:
يتم التقديم من خلال ملء النموذج التالي:
https://forms.gle/kV8GZsK4JqK6kEYLA
علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023

 

وكان قد افتتح  الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم ٢٣ فبراير ، برفقة  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) ، والذى ينظمه قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية ،تحت إشراف شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،بالحرم الجامعى الرئيسى .

شهد انطلاق فاعليات المهرجان سفراء السعودية ، ليبيا ،اندونيسيا ، بنجلاديش ،والهند وعدداً من المستشارين الثقافيين وممثلي السفارات ، العمداء والوكلاء ومديرى المراكز وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.  

في كلمته رحب  الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بالسادة الضيوف ، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس يدرس بها حوالي ١٠ آلاف طالب وطالبة وافدين من ٧٧ دولة وهو ما يدل علي جودة التعليم المقدم بالجامعة علي مستوى المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمى والإبتكار والإبداع .

أسرة طلاب من أجل مصر المركز الإعلامي للأسرة طلاب موهوبين موهوبين تصوير الفيديو

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