انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بطب عين شمس

ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الخامس تحت عنوان:

“Journey of Medical microbiologists and infection preventionists toward Egypt vision 2030: challenges and opportunities”

"

"دور المتخصصين في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة و مكافحة العدوي في تحقيق رؤية مصر 2030: التحديات والفرص " .

ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور على الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس ، وبرئاسة الدكتورة مها حمدى رئيس قسم الميكروبيولوجى الطبية و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 بمركز التدريب و التعليم بكليه الطب جامعه عين شمس ، قاعة 502 .

واوضحت الدكتورة مها حمدي انه المؤتمر يلحق به عدة ورش عمل بمجال الطب المعملى و مكافحه العدوى .

لمعرفة ورش العمل وكيفية الاشتراك من خلال الرابط التالي:

https://www.asu.edu.eg/ar/643/event/