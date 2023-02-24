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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بطب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


ينظم قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الخامس تحت عنوان: 
“Journey of Medical microbiologists and infection preventionists toward Egypt vision 2030: challenges and opportunities” 
"
"دور المتخصصين في الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة و مكافحة العدوي في تحقيق رؤية مصر 2030: التحديات والفرص " .

ويأتي ذلك تحت إشراف  الدكتور على الأنور عميد كليه الطب جامعة عين شمس ، وبرئاسة  الدكتورة مها حمدى رئيس قسم الميكروبيولوجى الطبية و المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 بمركز التدريب و التعليم بكليه الطب جامعه عين شمس ، قاعة 502 .

واوضحت الدكتورة مها حمدي انه  المؤتمر يلحق به عدة ورش عمل بمجال الطب المعملى و مكافحه العدوى .
لمعرفة ورش العمل وكيفية الاشتراك من خلال الرابط التالي: 
https://www.asu.edu.eg/ar/643/event/

جامعة عين شمس عميد كلية الطب Jobs Education

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