الأهلي براءة.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الأولى من الدوري

أعلنت رابطة الأندية المحترفة عقوبات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري .

وجاء العقوبات كالآتي :

مباراة وادي دجلة وبيراميدز:

إيقاف محمود طلعت عبدالواحد إبراهيم لاعب فريق وادي دجلة مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه للطرد لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

توجيه لفت نظر لـ محمد عبدالله وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه بسبب عدم الألتزام بالمنطقة الفنية.

إيقاف وليد الكرتي لاعب فريق بيراميدز مباراتين وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه للطرد للعب العنيف.

لفت نظر لـ كورنسيلاف يورتيتش المدير الفني لفريق بيراميدز وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك بسبب الأعتراض على قرار الحكم وعدم الألتزام بالمنطقة الفنية.https://youtube.com/shorts/aaD5XtV1xzI