عضو بالشيوخ: أطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات

كشفت أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية عن أهم القضايا التي ستركز عليها في المجلس.

وأشارت النقاش لـ"صدى البلد" إلى أنها ستطالب بإصدار قانون جديد للانتخابات يجمع بين النظام الفردي والقائمة النسبية المفتوحة غير المقيدة ، بحيث يتم تعديل الدوائر.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية أنه مثلا في القائمة الوطنية الموحدة كانت هناك دوائر كبيرة جدا على مستوى الجمهورية، وهذا لا يعطي فرصة للتطور الديمقراطي وإشراك الجمهور بشكل حقيقي في التصويت واختيار النواب، كما أن السبب الرئيسي في ذلك هو طريقة الانتخاب في قانون الانتخابات القائم.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن توزيع المقاعد التي حُسمت وتلك التي ستجرى عليها جولة الإعادة.

حزب مستقبل وطن

خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، وتجري الإعادة على مقعدين أحدهما في الأقصر والآخر في الغربية، إضافة إلى حصوله على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده إلى 102 مقعد.

حزب حماة الوطن

نافس على 25 مقعدًا فرديًا، فاز في 23 مقعدًا، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، كما حصل على 19 مقعدًا بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 41 مقعدًا.

حزب الجبهة الوطنية

خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، بالإضافة إلى 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

حزب الشعب الجمهوري

فاز بالمقاعد الخمسة التي خاضها على النظام الفردي، وحصد 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

حزب المستقلين الجدد: يخوض الإعادة على مقعد في الغربية.