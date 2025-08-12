أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي

كشفت النائبة أمينة النقاش ، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية عن أهم التحديات والقضايا التي ستركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ.

وأكدت النقاش في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا لدينا الكثير من المشاكل الاجتماعية السائدة في المجتمع والتي سأركز على مناقشتها في مجلس الشيوخ ولعل من أبرزها قانون الإيجار القديم ، حيث أن هذا القانون لم ينتهي ولكنه صدر ولا نعرف إمكانية تنفيذه ، وبالتالي فإننا سنبحث عن حلول عقلانية لكي تطمأن كل الأطراف.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية إلى أننا نريد أن نعيد الاختصاص لمجلس الشيوخ الذي كان في السابق ، بحيث تكون القوانين التي تصدر من مجلس النواب ويتم عرضها على مجلس الشيوخ أن يكون رأي مجلس الشيوخ ملزم في هذه القوانين بحيث تعرض أو يتم تمريرها على مجلس النواب ، وأن يكون هناك تشارك بين غرفتي البرلمان مجلسي النواب والشيوخ وليس تشارك شكلي ولكن تشارك حقيقي.

وتابعت : منذ نشأة مجلس الشورى وبه خبرات طويلة جدا ودراسات طويلة جدا تم إعدادها ولم يتم التطرق لها ، و نريد أن نزيح عنها الغبار ونفتحها ونرى ما الصالح فيها حتى الآن ونطوره.

واختتمت : كما أننا نريد تغيير قانون الانتخابات القائم ، بحيث يكون قانون الانتخابات بالنظام الفردي والقائمة النسبية المفتوحة أو غير المقيدة ، بحيث تتيح فرصة أعمق ، لأنه من مهام مجلس الشيوخ مهمة تستهدف تعميق الحياة الديمقراطية ، متسائلة كيف سنعمقها في ظل وجود قانون الانتخابات القائم الذي يتضمن دوائر مغلقة وكبيرة.

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، رسميًا، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وكشفت عن توزيع المقاعد التي حُسمت وتلك التي ستجرى عليها جولة الإعادة.

حزب مستقبل وطن

خاض الانتخابات على 60 مقعدًا فرديًا، فاز بـ58 منها، وتجري الإعادة على مقعدين أحدهما في الأقصر والآخر في الغربية، إضافة إلى حصوله على 44 مقعدًا ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعده إلى 102 مقعد.

حزب حماة الوطن

نافس على 25 مقعدًا فرديًا، فاز في 23 مقعدًا، ويخوض الإعادة على مقعدين في الوادي الجديد والإسماعيلية، كما حصل على 19 مقعدًا بالقائمة الوطنية، ليكون إجمالي مقاعده 41 مقعدًا.

حزب الجبهة الوطنية

خاض المنافسة على 10 مقاعد فردية، فاز بـ9 منها، ويخوض الإعادة على مقعد في بني سويف، بالإضافة إلى 12 مقعدًا بالقائمة الوطنية.

حزب الشعب الجمهوري

فاز بالمقاعد الخمسة التي خاضها على النظام الفردي، وحصد 5 مقاعد أخرى بالقائمة الوطنية.

الأحزاب الأخرى

المصري الديمقراطي الاجتماعي: 5 مقاعد بالقائمة الوطنية.

الإصلاح والتنمية: 4 مقاعد.

العدل: 4 مقاعد.

الوفد: مقعدان.

التجمع: مقعدان.

إرادة الجيل: مقعد واحد.

الحرية: مقعد واحد.

المؤتمر: مقعد واحد.

حزب المستقلين الجدد: يخوض الإعادة على مقعد في الغربية.