ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الفيوم - النظام الفردي

أعلن القاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، النتيجة الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالنظام الفردي بمحافظة الفيوم.



أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد المواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، وصل نحو 69 مليونا و333 ألفا و138 ناخبًا، وأن عدد الأصوات الصحيحة التي قامت بالتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 11 مليونا و321 ألفا و70 صوتا من إجمالي الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وعددهم 11 مليونا و837 ألف ناخب في انتخابات مجلس الشيوخ خلال حديثه بمؤتمر الهيئة الوطنية لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ.