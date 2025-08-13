برلماني: خضنا انتخابات مجلس الشيوخ بشعار المشاركة لا المغالبة

قال النائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إنّ الحزب خاض انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة تحت شعار "المشاركة لا المغالبة"، في تعبير واضح عن تغليب المصلحة الوطنية على المكاسب الحزبية الضيقة، رغم قدرته التنظيمية التي كانت تخوّله المنافسة على جميع المقاعد.

وأشاد بدور الأحزاب السياسية المشاركة التي حافظت على حالة من التوازن السياسي داخل المجلس، مما يعكس صورة مشرفة للتعددية الحزبية الحقيقية في الحياة السياسية المصرية.

وأضاف، في حواره ببرنامج "الشارع النيابي"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ النتائج التي حققها الحزب، والتي بلغت 102 مقعد مع دخول مرشحين فقط جولة الإعادة، تؤكد حجم الثقة التي منحها المواطنون لمرشحي الحزب.

وتابع، أن الحزب حقق نسبة تقترب من 99.9% من المستهدف الانتخابي، مشيرًا إلى أن القائمة الوطنية "من أجل مصر" شكّلت نموذجًا للتوافق الحزبي، وعبّرت عن التزام كافة الأطراف بالمصلحة الوطنية، لا سيّما أن الحزب لم يقدّم مرشحين في كل المقاعد الفردية لإتاحة الفرصة لتمثيل أوسع للتيارات السياسية المختلفة.

وأشار هلال إلى أن نسبة الإقبال على التصويت، رغم الظروف المناخية غير المواتية، تعكس وعي الناخب المصري، وانحيازه للدولة ومؤسساتها، وليس فقط للأشخاص أو الأحزاب.

وذكر، أن مشهد رفع العلم المصري أمام اللجان الانتخابية يحمل رسائل وطنية قوية، تستحق الإشادة والتقدير، مؤكدًا أن المواطن المصري أثبت مرة أخرى حرصه على دعم استقرار الدولة وممارسة دوره الدستوري.