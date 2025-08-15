بولندا تحبط هجومًا تخريبيًا استهدف قطع المياه عن مدينة كبرى

أعلنت الحكومة البولندية، اليوم الخميس، أن أجهزتها الاستخباراتية نجحت في إحباط هجوم تخريبي كان يستهدف خط إمداد المياه في إحدى المدن الكبرى، مما كان سيؤدي إلى شلّ مصدر حيوي للحياة اليومية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء البولندي، كريستوف جافكوفسكي، في تصريح لموقع "أونيت" الإلكتروني، أن هذا العمل كان من شأنه حرمان مدينة كبيرة من المياه بشكل كامل، مشيرًا إلى أن الحادث وقع يوم أمس الأربعاء، دون الإفصاح عن اسم المدينة المستهدفة.

وأضاف جافكوفسكي: "في اللحظة الأخيرة، تمكّنا من تنبيه أجهزتنا الاستخباراتية، التي تحركت على الفور وأوقفت المحاولة فور بدئها".

وتأتي هذه الحادثة في وقت تُعد فيه بولندا من أبرز الحلفاء السياسيين والعسكريين لأوكرانيا داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافة إلى دورها المحوري كمركز لوجستي لتوريد المساعدات العسكرية الغربية إلى كييف.

وتتّهم وارسو أجهزة الاستخبارات الروسية وحليفتها البيلاروسية بالضلوع في تنفيذ حرائق متعمّدة وأعمال تخريبية في الداخل البولندي، في إطار محاولات لزعزعة الاستقرار وإضعاف الدعم البولندي لأوكرانيا.

ويرى مراقبون أن استهداف البنية التحتية المدنية، مثل شبكات المياه والطاقة، يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لحرب الظل بين موسكو والدول الداعمة لكييف، حيث تسعى العمليات التخريبية إلى خلق أزمات معيشية تضغط على الحكومات الأوروبية وتثير القلق الشعبي.

كما يشير خبراء الأمن إلى أن إحباط هذا المخطط يعكس جاهزية أجهزة الاستخبارات البولندية وارتفاع مستوى التأهب الأمني، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ما يضع بولندا في خط المواجهة الأمامي للصراع غير المباشر بين روسيا والغرب.