أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 15-8-2025 داخل السوق الرسمي مقابل الجنيه نحو 48.22 جنيه للشراء و 48.32 جنيه للبيع.

آخر تحديث لسعر أقل دولار

وتضمن أدنى سعر دولار مقابل الجنيه في بنك أبوظبي التجاري.

سعر الدولار في السوق الرسمية

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي المحلي خلال تداولات اليوم

تحركات الدولار

وشهد سعر الدولار انخفاضا مقابل الجنيه علي مدار الأسبوع الجاري مقدار 25 قرشا على الأقل بمختلف البنوك المصرية.

ارتفاع مركز الجنيه

مع انخفاض سعر الدولار ارتفع سعر الجنيه المصري مقدار 0.51% علي الأقل.

إجازة البنوك

وبدأ البنك المركزي المصري اعتبارا من صباح اليوم الجمعة حتي مساء غدا السبت؛في تفعيل قراره بتعطيل العمل في البنوك ضمن اجراءات الراحة الأسبوعية المقررة لكل العاملين بالجهاز المصرفي.

تحركات الدولار في أسبوع

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 48.23 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع .

أقل سعر

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.24 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

ثالث أقل سعر الدولار

وصل ثالث أقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.25 جنيه للشراء و 48.36 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، HSBC،المصرف المتحد،الإسكندرية، ميد بنك، التعمير والاسكان، البركة، العربي الافريقي الدولي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.26 جنيه للشراء و 4836 جنيه للبيع في بنكي" التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.27 جنيه للشراء و 48.37 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قناة السويس، بيت التمويل الكويتي"

متوسط سعر الدولار في البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك نحو 48.28 جنيه للشراء و 48.38 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي الكويتي، القاهرة، قطر الوطني QNB،مصر، الأهلي المصري"

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع في بنوك “ المصري الخليجي، سايب”

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.36 جنيه للشراء و 48.46 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ثاني أعلي سعر

وصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.32 جنيه للشراء و 48.42 جنيه للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، كريدي أجريكول، نكست، المصري لتنمية الصادرات".

تقليل استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية

في خطوة داعمة للاقتصاد المصري، اعلن البنك المركزي المصري قراره بإلغاء اجراءت متابعة العملاء لإثبات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج .

وقال البنك المركزي المصري في خطاب موجه لرؤساء البنوك بالعمل ، أنه تم إلزام الجهاز المصرفي بإجراءات التسوية داخل جمهورية مصر العربية بعملة الجنيه المصري فقط لا غير، في عمليات الخصم التي تجري في عمليات الشراء الالكتروني وعبر ماكينات POS.

وأشار التعليمات التي أصدرها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري الموجه لرؤساء البنوك أنه ينبغي على البنوك بإبلاغ عملائها بما تقدم مع التأكيد على توفير احتياجات هؤلاء العملاء من النقد الأجنبي وفقاً لسياسات كل بنك في هذا الشأن.

قالت تعليمات محافظ البنك المركزي المصري أنه بالإشارة إلى المادة رقم (۲۱۲) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ التي تنص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقية دولية أو في قانون آخر أو في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة"، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ۱۸ يونيو ۲۰۲۳ المتعلق بتعديل البرمجيات المطبقة على أجهزة نقاط البيع الالكترونية (POS) أو المحول الخاص بها، بحيث لا يتم قبول التعامل في عمليات الخصم بالعملة الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة في هذا الشأن.