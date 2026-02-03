قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

وكيل اتصالات النواب يشيد بفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني ويؤكد: دعم إعادة إعمار غزة ضرورة عاجلة

معبر رفح
معبر رفح

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن فتح معبر رفح البري رسمياً من الجانب الفلسطيني بعد إغلاق دام نحو عامين يمثل خطوة هامة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن القرار يسمح بحرية حركة الأفراد للمغادرة والدخول، ويعد استجابة إنسانية عاجلة للاحتياجات الملحة لسكان القطاع.

وثمن وكيل اتصالات النواب، في بيان له، الجهود المصرية في التخفيف عن الفلسطينيين، خاصة استعدادات مصر لاستقبال المرضى والجرحى من القطاع، وتأمين كافة التسهيلات اللوجستية والطبية اللازمة لهم، مشيدًا بدور مصر القيادي في حماية المدنيين وتخفيف تداعيات الأزمة الإنسانية على نحو عاجل وفعّال.

وأكد محمود حسين طاهر، على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أنها لن تسمح بتصفية القضية أو تهجير السكان، وأن دعم مصر لفلسطين مستمر على المستويين السياسي والإنساني، بما يعكس موقف مصر الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين ورفضها لأي محاولات لتهجيرهم أو فرض واقع جديد على الأرض.

وأشار وكيل اتصالات النواب، إلى أن فتح المعبر يأتي في ظل استمرار الاحتلال في انتهاك اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب، معربًا عن أهمية استمرار المجتمع الدولي في الضغط على الاحتلال لضمان الالتزام بالقوانين الدولية ووقف الاعتداءات على المدنيين والبنية التحتية في غزة.

وأكد على ضرورة الدفع قدماً في تنفيذ مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، والتي تتضمن إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن نحو مليوني فلسطيني يعيشون في خيام مؤقتة ومنازل مدمرة وسط أنقاض مدنهم، ما يتطلب تحركًا عاجلًا على مستوى الإعمار والإغاثة الإنسانية.

وختم النائب محمود حسين طاهر تصريحاته بالتأكيد على أن فتح المعبر خطوة هامة نحو تخفيف الأزمة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي والمجتمع العربي لدعم الجهود المصرية في هذا الملف، والعمل بشكل عاجل على حماية المدنيين الفلسطينيين وتحقيق السلام المستدام الذي يضمن حقوقهم المشروعة ويعيد بناء القطاع المتضرر.

معبر رفح فتح معبر رفح مجلس النواب البرلمان النواب

