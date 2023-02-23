اليوم .. انطلاق مهرجان ثقافات الشعوب بجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس لإقامة فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب ) تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس بالجامعة ،اليوم الخميس 2023/2/23 بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية والتعاون الاكاديمي واتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة من اجل مصر المركزية.

ياتي ذلك فى إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع.

وتستعرض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية بالأضافه الى مسابقات ثقافية.

تشارك في المهرجان 32 دولة من الدول العربية والافريقية والأوروبية والاسيوية ولأول مرة دول من أمريكا الجنوبية بمعارض وفقرات فنية وتشمل الدول المشاركة:



البحرين ، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، موريتانيا، سلطنة عمان ، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، الامارات و اليمن، مالي، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا، بنجلادش ، الصين، الهند ، اليابان، كازخستان، كوريا، ماليزيا ، بوليفيا، بنما، اسبانيا وفنزويلا.

يبدأ المهرجان في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً بالحرم الرئيسي للجامعة.