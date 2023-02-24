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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الطماطم واللحوم.. مسؤول مغربي لرئيس الوزراء السابق: أنا خصيمك يوم القيامة

صدى البلد

اتهم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران بالكذب على المغاربة.


وبحسب وسائل إعلام مغربية قال بايتاس: "للأسف مسؤول كبير اتهمني بالكذب على المغاربة لأنني أدليت بتصريح مفاده أن سعر الطماطم في سوق الجملة بإنزكان هو درهمان، كما أدليت بتصريح آخر أكدت فيه أنني اشتريت اللحم بـ75 درهما".


وللتدليل على صدق تصريحه أدلى مصطفى بايتاس بوثيقة صادرة عن سوق الجملة بانزكان، تؤكد أن السعر الأدنى للطماطم هو درهمان يوم 24 يناير.

 

أما بخصوص اقتنائه اللحم بـ75 درهما فأكد بايتاس أنه ليس له شهود على هذا الأمر، وأنه يظل بينه وبين صاحب المحل الذي اقتناه منه.

 

وشدد على صدق التصريحات التي أدلى بها، قبل أن يخاطب بنكيران بالقول: "أنا خصيمك يوم القيامة لأنك اتهمتني بالكذب".

 

وفي لقاء نظمه حزبه بفاس، قال عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، "إن هناك شبه إجماع على أن الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس يكذب ويبالغ في ذلك".

 

وصرح بأنه "لا يسعى من وراء ذلك إلى تسفيه هذا المسؤول الحكومي أو أن يتسبب له في فقدان منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة إلا أن ما صرح به يخلق إشكالا يتعلق بفقدان الثقة بالحكومة". 

وأضاف أن المجتمع لم يعد يثق في هذه الحكومة، مخاطبا أخنوش بقوله "ليس معقولا أن يكاد المواطنين يجمعون على كذب ناطقك الرسمي".

 

وأوضح أنه سمع في وقت سابق بايتاس يعلن أن سعر الكيلوجرام من الطماطم لا يتجاوز درهمين، إلا أنه عندما كان يسأل عن سعرها الحقيقي يجده يتجاوز ذلك بكثير.

 

ويذكر أن تصريحا سابقا أدلى به بايتاس في لقاء حزبي، حول شرائه للحم من أحد الأسواق بـ75 درهما فقط، أثار جدلا في منصات التواصل الاجتماعي، بينما تحدث البعض عن احتمال أن يكون الوزير ضحية للذبيحة السرية.

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