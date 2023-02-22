إصابة ملك المغرب بنزلة برد والأطباء يوجهوا له النصائح

أفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، أن الملك محمد السادس ملك المغرب تعرض لنزلة برد، اليوم الاربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الطبيب الخاص بالملك أوصاه بأخذ فترة راحة طبية شاملة، وتفادي السفر لبضعة أيام.

وفي سياق آخر طلبت النيابة العامة الفرنسية الحكم على الصحفيين، كاترين كراسيي، وإريك لوران، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف أورو، بعد اتهامهما بابتزاز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في عام 2015.

وحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإنه من المقرر صدور الحكم في هذه القضية، وفق الهيئة التي تنظر في الملف، في 14 مارس المقبل.