عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة ملك المغرب بنزلة برد والأطباء يوجهوا له النصائح

ملك المغرب
ملك المغرب

أفادت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بالمغرب، أن الملك محمد السادس ملك المغرب تعرض لنزلة برد، اليوم الاربعاء.

وأشارت الوزارة إلى أن الطبيب الخاص بالملك أوصاه بأخذ فترة راحة طبية شاملة، وتفادي السفر لبضعة أيام.

رسالة عزاء من ملك المغرب إلى رئيس الإمارات

وفي سياق آخر طلبت النيابة العامة الفرنسية الحكم على الصحفيين، كاترين كراسيي، وإريك لوران، بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، وغرامة قدرها 15 ألف أورو، بعد اتهامهما بابتزاز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في عام 2015.

وحسب موقع "هسبريس" المغربي، فإنه من المقرر صدور الحكم في هذه القضية، وفق الهيئة التي تنظر في الملف، في 14 مارس المقبل.

الامارات المغرب الأطباء الأربعاء الفرنسية رئيس الإمارات النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الخطيب بشأن ثلاثي الأهلي

الهزيمة أنهت كل شيء|صلاح خارج ليفربول.. وهذا النادي في انتظاره برقم خيالي

انخفاض اسعار الذهب.. وعيار 21 يهبط مقابل الدولار

عشيقي هددني بالفضيحة.. ماذا حدث بسيدة شقة6 بين السرايات وصديقاتها| القصة الكاملة

شوبير يوجه صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الحكومة تزف بشرى.. مبلغ استثماري لكل أم تنجب طفلين فقط

هيدفع غرامة الزمالك.. نادي إماراتي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لضم كهربا

حب حياتي.. ماريتا عاصي الحلاني تعلن خطوبتها| معلومات عن عريسها اللبناني

ترشيحاتنا

صور عارية ومحادثات فاضحة .. نص رسائل ابتزاز سيدة بين السرايات

تنحي قاضى دعوى مرتضى منصور ضد محامي| أعرف السبب

المجر توافق على بيان مجموعة بوخارست 9 لإدانة حرب روسيا في أوكرانيا

بنتي متربية كويس ومعنديش أزمة في الطلاق مرتين..شيرين رضا وتصريحات جريئة "فيديو جراف"

حج القرعة .. شرط واحد يمنحك السفر بدون قرعة | تعرف عليه

إجراءات عسكرية عاجلة من أوكرانيا قبل الذكرى الأولى لـ حرب روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها .. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ أبنة عاصي الحلاني

أم الدنيا نورت.. الملاكم الروسي حبيب محمدوف يزور آثار مصر| صور

بملابس جذابة.. إطلالة جديدة لـ زوجة عصام الحضري على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل بطاطس فريسكاس بمذاق أحلى من المطاعم

فيديو

متدوريش عليا ومعايا الحصالة .. قصة هروب طفل بالمنوفية | فيديو جراف

هل يرحل كهربا إلى الدوري الإماراتي.. الأهلي يجيب.. فيديو جراف

لجان بسبب عبدالشافي وأصيب بانهيار عصبي.. ماذا قال وليد سليمان لصاحبة السعادة؟

بيشرب شيشة.. أحمد عزمى يثير الجدل بظهوره فى برنامج نزار الفارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

ليلة زار

عبد المعطى أحمد

في الكويت العيد عيدان !

هشام عصام

زلزلة القلوب

عمر الأحمد

بيت العائلة الإبراهيمية ليس ديانة !

نهال علام

الغلاء.. متلازمة الحروب

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

اﻟﻤﺰﻳﺪ