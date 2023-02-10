رسالة عزاء من ملك المغرب إلى رئيس الإمارات

بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على إثر وفاة حماته الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي.

ومما جاء في برقية عاهل المغرب : “تلقيت ببالغ الأسى والتأثر نعي المشمولة بعفو الله ورضاه حماتكم المرحومة الشيخة مريم بنت عبد الله بن سليم الفلاسي”.

وأضاف الملك محمد السادس: “وأمام هذا المصاب الأليم الذي لا راد لقضاء الله فيه، أتقدم إليكم ومن خلالكم إلى جميع أفراد أسرتكم الأميرية الجليلة، وإلى سائر أهل الفقيدة وذويها، بتعازي الحارة ومواساتي الصادقة، ضارعا إلى الله سبحانه أن يشملها بفيض رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء. و”إنا لله وإنا إليه راجعون”. صدق الله العظيم”.