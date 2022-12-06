نائب رئيس الإمارات يهنئ المغرب على التأهل لربع نهائي المونديال

بالفوز على إسبانيا

هنأ نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الثلاثاء، المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الربع النهائي لكأس العالم قطر 2022، بعد التغلب على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح.

وكتب نائب رئيس دولة الإمارات على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": المستحيل ليس مغربياً .. المستحيل ليس عربياً .. أسود ورجال المغرب بكم نفخر ونفاخر العالم".

وتأهل منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر، وذلك بانتصاره على إسبانيا بركلات الترجيح، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بدون أهداف.