برشلونة يسعى لضم نجم المغرب.. تفاصيل

يسعى فريق برشلونة برئاسة خوان لابورتا إلى ضم النجم المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فريق فيورنتينا الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



وقدم أمرابط مستوى مميز مع منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 بقطر مما جعله محط أنظار العديد من الفرق الكبرى.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أن برشلونة يسعى للتعاقد مع 3 لاعبين في الصيف القادم وهم اعب أتلتيكو مدريد يانيك كاراسكو، الدولي المغربي سفيان أمرابط وفيتور روكي مهاجم أتلتيكو باراناينسي البرازيلي".



وكان فريق برشلونة قد اقترب من ضم أمرابط خلال الميركاتو الشتوي الماضي، مقابل 3 مليون يورو على سبيل الإعارة مع 37 مليون يورو بند إعادة شراء لكن رفض فيورنتينا التفريط في اللاعب المغربي.