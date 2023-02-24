لا للتعصب.. ندوة حوارية لـ مدحت شلبي بجامعة عين شمس

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة حوارية مع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بعنوان “لا للتعصب”.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وبحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة بكلية الحقوق.

وكانت قد أعلنت "أسرة طلاب من أجل مصر" عن حاجتها (لطلاب موهوبين) للانضمام إلى المركز الإعلامي للأسرة، وذلك في المجالات التالية:

- التصوير الفوتوغرافي Photography

- تصوير الفيديو Videography

- صناعة المحتوى Content Creation

- كتابة الإعلانات Copywriting

- تحرير الفيديو (مونتاج) Video editing

- التعليق الصوتي Voice over

- تصميم الجرافيك Graphic designing

- تصميم فوتوشوب Photoshop designing

طريقة التقديم:

يتم التقديم من خلال ملء النموذج التالي:

https://forms.gle/kV8GZsK4JqK6kEYLA

علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023