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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لا للتعصب.. ندوة حوارية لـ مدحت شلبي بجامعة عين شمس

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس، ندوة حوارية مع الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، بعنوان “لا للتعصب”.

 وذلك تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية، وبحضور الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، الدكتور ياسين الشاذلي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورائد الأسرة بكلية الحقوق.

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وكانت قد أعلنت "أسرة طلاب من أجل مصر" عن حاجتها (لطلاب موهوبين) للانضمام إلى المركز الإعلامي للأسرة، وذلك في المجالات التالية:
- التصوير الفوتوغرافي Photography
- تصوير الفيديو Videography
- صناعة المحتوى Content Creation
- كتابة الإعلانات Copywriting
- تحرير الفيديو (مونتاج)  Video editing
- التعليق الصوتي Voice over
- تصميم الجرافيك Graphic designing
- تصميم فوتوشوب Photoshop designing

طريقة التقديم:
يتم التقديم من خلال ملء النموذج التالي:
https://forms.gle/kV8GZsK4JqK6kEYLA
علمًا بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023

 

جامعة عين شمس أسرة طلاب من أجل مصر أسرة طلاب من أجل مصر المركزية الاعلامي الكبير الكابتن مدحت شلبي الكابتن مدحت شلبي مدحت شلبي

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