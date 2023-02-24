البرلمان في باراجواي يصنف الإخوان المسلمين كـ جماعة إرهابية

أعلن الكونجرس في باراجواي، على تصنيف الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، بسبب تهديدها السلم والأمن في العالم للخطر.

وذكرت وسائل إعلام باراجواي أن اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي وافقت على قرار قدمته السناتور ليليان سامانيجو، باعتبار "الإخوان المسلمين" كجماعة إرهابية.

بالنسبة للمشرع، فإن المجموعة التي تأسست في مصر عام 1928 "تقدم المساعدة الأيديولوجية لمن يلجأ إلى العنف ويهدد الاستقرار والأمن، في كل من الشرق والغرب".

ويضيف القرار الذي قدمه سامانييجو أن دولة باراجواي ترفض رفضا قاطعا جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي تشكل انتهاكا خطيرا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة، والتي قد تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

فيما يسلط الخطاب الذي وافقت عليه اللجنة الدائمة لكونجرس باراجواي الضوء على أنه "في حربها ضد الإرهاب، صنفت حكومة جمهورية باراجواي حزب الله والقاعدة وداعش كمنظمات إرهابية، وهذه الخطوة المهمة ستساعد في الحد من قدرة هذه الجماعات في التخطيط لهجمات إرهابية وزعزعة استقرار الدول".

ومن بين الحجج، سلط سامانييجو الضوء على أن "عدة حكومات في المجتمع الدولي مثل: روسيا عام 2003 ، ومصر عام 2013 ، والمملكة العربية السعودية عام 2014 ، والإمارات العربية المتحدة في عام 2014 ، والبحرين في عام 2014، من بين آخرين، أعلنت عن تنظيم' إخوان المسلمين كمجموعة إرهابية".