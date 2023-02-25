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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| حبس سعد لمجرد 6 سنوات.. وغادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أبطال حبس منتج بقضية شرف، غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

بالمستندات .. تامر عبد المنعم يفجر مفاجأة بعد استقالته من غرفة صناعة السينما

التقت كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، بالفنان تامر عبد المنعم، بعد إعلان استقالته من غرفة صناعة السينما وكشف عن الأسباب وراء الاستقالة وكواليسها وفجر مفاجآت تخص شركات إنتاج تتنازع على أفلام سينمائية.

 

اعتدى على 90 فنانة .. الحكم بحبس منتج عالمي 16 عامًا بقضية شرف

كشفت تقارير إخبارية عالمية، أمس الخميس 23 فبراير، عن الحكم بحبس منتج هوليوود الشهير هارفي واينستين، بالسجن لمدة 16 عامًا، ضمن قضية اتهامه بالاعتداء على 90 فنانة، بقضية شرف هزت الوسط الفني منذ 6 سنوات.

 

آسر ياسين وعمرو يوسف من كواليس مسلسل الكتيبة 101.. شاهد

كشف محمد سلامة - مخرج مسلسل الكتيبة 101 - عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن أول صورة من كواليس تصوير مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

 

الحكم على سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات بتهمة الاعتداء على فتاة فرنسية

كشفت تقارير إخبارية فرنسية وأجنبية، عن الحكم على المطرب سعد لمجرد، اليوم الجمعة 24 فبراير، بالسجن لمدة 6 سنوات، من قبل محكمة جنايات باريس، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

 

عضها في ضهرها .. آثار اعتداء سعد لمجرد على الفتاة الفرنسية بعد سجنه

تصدرت قضية المطرب المغربي سعد لمجرد، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

 

عندي سيديهات هتطلع .. غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

فجّرت الفنانة غادة إبراهيم العديد من المفاجآت الخاصة بها أثناء استضافتها في برنامج أعمل إيه المذاع على قناة الشمس مع الإعلامية الشابة مروة حازم حول العديد من الأمور الخاصة بها.

 

قضينا أوقات رائعة.. الفتاة الفرنسية تكشف تفاصيل اعتداء سعد لمجرد عليها

تصدرت قضية المطرب سعد لمجرد، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

 

عزاء المخرج تيسير عبود بمسجد الشرطة.. غدًا

أعلنت أسرة المخرج الراحل تيسير عبود، عن تلقيها العزاء غدًا السبت 25 فبراير، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعدما وافته المنية صباح اليوم الجمعة وتم دفنه بمقابر الأيرة.

 

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