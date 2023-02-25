أخبار الفن| حبس سعد لمجرد 6 سنوات.. وغادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها أبطال حبس منتج بقضية شرف، غادة إبراهيم تفجّر مفاجأة على الهواء، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

التقت كاميرا موقع صدى البلد الإخباري، بالفنان تامر عبد المنعم، بعد إعلان استقالته من غرفة صناعة السينما وكشف عن الأسباب وراء الاستقالة وكواليسها وفجر مفاجآت تخص شركات إنتاج تتنازع على أفلام سينمائية.

كشفت تقارير إخبارية عالمية، أمس الخميس 23 فبراير، عن الحكم بحبس منتج هوليوود الشهير هارفي واينستين، بالسجن لمدة 16 عامًا، ضمن قضية اتهامه بالاعتداء على 90 فنانة، بقضية شرف هزت الوسط الفني منذ 6 سنوات.

كشف محمد سلامة - مخرج مسلسل الكتيبة 101 - عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن أول صورة من كواليس تصوير مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

كشفت تقارير إخبارية فرنسية وأجنبية، عن الحكم على المطرب سعد لمجرد، اليوم الجمعة 24 فبراير، بالسجن لمدة 6 سنوات، من قبل محكمة جنايات باريس، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

تصدرت قضية المطرب المغربي سعد لمجرد، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

فجّرت الفنانة غادة إبراهيم العديد من المفاجآت الخاصة بها أثناء استضافتها في برنامج أعمل إيه المذاع على قناة الشمس مع الإعلامية الشابة مروة حازم حول العديد من الأمور الخاصة بها.

تصدرت قضية المطرب سعد لمجرد، مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد الحكم عليه بالسجن 6 سنوات، في قضية الاعتداء على الفتاة الفرنسية لورا بريول.

أعلنت أسرة المخرج الراحل تيسير عبود، عن تلقيها العزاء غدًا السبت 25 فبراير، بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعدما وافته المنية صباح اليوم الجمعة وتم دفنه بمقابر الأيرة.