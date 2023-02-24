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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آسر ياسين وعمرو يوسف من كواليس مسلسل الكتيبة 101.. شاهد

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

كشف محمد سلامة - مخرج مسلسل الكتيبة 101 - عبر حسابه الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، عن أول صورة من كواليس تصوير مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

وشارك المخرج محمد سلامة، صورة له ظهر فيها مع نجمي مسلسل الكتيبة 101 «آسر ياسين وعمرو يوسف»، وذلك خلال لحظة استعدادهما لتصوير أحد المشاهد. 

وعلق المخرج محمد سلامة، على الصورة التي نشرها عبر تطبيق انستجرام، قائلًا: «الكتيبة 101»، ليتفاعل معه المتابعين بالتعليقات والإعجابات مع الصورة.

 

مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من: (فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني كضيف شرف، وفاء عامر)، بالإضافة إلى عدد كبير من النجوم، والمسلسل من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة. 

ويكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات التصوير في الفترة الحالية وذلك بعد اختيار ومعاينة أماكن التصوير، وذلك لسرعة تسليم الحلقات الأولى من المسلسل، لعرضه ضمن موسم مسلسلات دراما شهر رمضان المبارك 1444 هـ، والمتزامن مع العام الميلادي 2023. 

الكتيبة 101 مسلسل الكتيبة 101 محمد سلامة المخرج محمد سلامة آسر ياسين عمرو يوسف

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