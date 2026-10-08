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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة صينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المدير الإقليمي لشركة CSCEC الصينية في مصر، إحدى شركتي التحالف الصيني المنفذ لأعمال الإنشاءات بمجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور، وذلك لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تفعيل الدور المجتمعي للشركة ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم القطاعين التعليمي والصحي مع وفد شركة CSCEC الصينية

وخلال اللقاء، ناقشت المحافظ أوجه المشاركة المجتمعية التي يمكن أن تقدمها الشركة لدعم القطاع التعليمي والصحي بالمحافظة، من خلال المساهمة في توفير الأثاث المدرسي والمظلات والأجهزة والمستلزمات التعليمية للمدارس الأكثر احتياجًا، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة للمنظومة الصحية بالإضافة إلى التنسيق مع معهد اللغات بالمحافظة لإدراج اللغة الصينية ضمن اللغات التي يتم دراستها وتعليمها بالمعهد، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت على أهمية أن تمتد الاستثمارات والمشروعات الكبرى المقامة على أرض المحافظة إلى دعم المجتمع المحلي، بما يعزز من مردودها التنموي والاقتصادي.

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