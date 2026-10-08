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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خطفوا الأنظار في حفل استقبال الرئيس السيسي.. معلومات عن كورال أطفال جونبو الكوري

كورال أطفال جونبو الكوري
كورال أطفال جونبو الكوري
تحقيقات وملفات

في مشهد إنساني وثقافي لافت، شارك 30 طفلًا من كورال أطفال وفتيات مدينة جونبو الكورية في مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية، مقدمين فقرة غنائية مصرية أمام الرئيس السيسي والرئيس الكوري لي جاي ميونج بأغنية فيها حاجة حلوة.

وجاءت مشاركة الكورال ضمن مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت في العاصمة الكورية سول، والتي تضمنت عددًا من المظاهر البروتوكولية، من بينها اصطفاف حرس الشرف، ومرافقة الموكب الرئاسي بواسطة فرقة «تشويتايداي» التقليدية الكورية، إلى جانب الفقرة الفنية التي قدمها الأطفال في أجواء عكست التبادل الثقافي بين البلدين.

وشكلت مشاركة الأطفال الكوريين في مراسم الاستقبال لفتة ثقافية مميزة، بعدما قدموا عملًا غنائيًا مصريًا شهيرًا أمام الرئيسين، في مشهد جمع بين الطابع الرسمي للمراسم والحضور الفني والثقافي، وأبرز جانبًا من مظاهر التقارب والتبادل الثقافي بين مصر وكوريا الجنوبية.

연합 합창단이 ‘다 함께 노래를 부르자’ 곡을 부르고 있다.
 

معلومات عن فرقة كورال جونبو الكورية

تأسست فرقة أطفال مدينة جونبو رسميًا في عام 1996 بهدف إرساء ثقافة شبابية سليمة من خلال الموسيقى وتحقيق الانسجام مع المجتمع المحلي، كما أنها تقيم حفلتين موسيقيتين منتظمتين سنويًا، بالإضافة إلى حفلات حفلات الزيارات الرسمية بحسب المركزي الثقافي الكوري.

نشاطها في 2026

الفرقة ما زالت نشطة حاليًا، ومن أبرز فعالياتها في 2026 الحفل الدوري رقم 56، الذي حمل اسم "Survival K – The Rule Breaker"، وأقيم في 16 مايو 2026 في قاعة سوري داخل مركز جونبو للفنون والثقافة. وكان الدخول مجانيًا للجمهور.
 군포시립소년소녀합창단이 ‘행복의 주문’ 곡을 부르고 있다.

بالإضافة إلى ذلك، فقد حظيت الفرقة بالتقدير لمهاراتهم على الصعيدين المحلي والدولي من خلال فوزهم بالميدالية الذهبية في مسابقة كورال الشباب العالمية التي أقيمت في بيونغ تشانغ في وقت سابق من هذا العام.
 

وتعتبر جونبو الوحيدة في البلاد التي تم تشكيل أوركسترا شبابية داخلها في عام 2001، والتي تعرض مهارات موسيقية عالية المستوى من خلال تأليف موسيقي منظم بشكل جيد وتناغم جميل بين الموسيقى الكورالية والكلاسيكية.

وتقدم حفلات موسيقية يسهل الوصول إليها مع أنواع مختلفة من الموسيقى الكلاسيكية إلى الموسيقى المعاصرة.  

بدأت الفرقة باسم جوقة جونبو للأطفال والشباب عام 1993، ثم حصلت على الصفة البلدية رسميًا في 1 فبراير 1996، وأقامت حفلها التأسيسي الرسمي في يوليو من العام نفسه.

والفرقة ليست مجرد فريق غنائي مدرسي، بل تُعد إحدى الفرق الفنية التابعة لمدينة جونبو، وتهدف إلى استخدام الموسيقى في تنمية الثقافة السليمة لدى الأطفال والشباب وتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي.

ماذا تقدم الفرقة؟

تقدم جوقة جونبو برنامجًا متنوعًا جدًا، ولا تقتصر على الأغاني الكورية التقليدية أو الأغاني الخاصة بالأطفال، إذ يشمل رصيدها الموسيقي الأغاني الكورية، والأغاني الشعبية، والأغاني الأجنبية، والأعمال الدينية، والموسيقى الخاصة بالمسرحيات الغنائية، والموسيقى السينمائية، والأعمال الغنائية الحديثة.

كما تنظم عادة حفلات دورية، وتشارك في مهرجانات ومسابقات الكورال، إلى جانب حفلات موجهة إلى سكان المدينة.

ومن أبرز أنشطتها ما يعرف بحفلات "الموسيقى التي تذهب إلى المواطنين"، حيث تقدم عروضًا في محطات النقل والمكتبات ومراكز الرعاية وغيرها من الأماكن التي يمكن للجمهور الوصول إليها بسهولة.

والظهور الدولي

للفرقة حضور في مسابقات ومهرجانات الكورال، وحققت نتائج لافتة.

وتذكر مدينة جونبو أن الفرقة حصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة عالمية للكورال الشبابي، كما تشير مصادر رسمية أخرى إلى مشاركتها في فعاليات كورالية محلية ودولية.

كما شاركت في السنوات الأخيرة في مهرجانات وحفلات كورالية داخل كوريا، من بينها مهرجانات الأطفال والشباب وحفلات مشتركة مع فرق من مدن كورية أخرى. 

وفي عامي 2024 و2025 جرى اختيارها ضمن فرق شاركت في فعاليات مرتبطة بموسيقى الكورال، وفق التعريف المنشور عنها من الجهات الثقافية الكورية.

كورال أطفال وفتيات مدينة جونبو الكورية كوريا الجنوبية غنائية مصرية فيها حاجة حلوة الرئيس السيسي والرئيس الكوري

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