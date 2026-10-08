شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

شهدت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة، عقب وفاتهما بنحو ثلاث أيام، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط شاب المتهم

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الابن المتهم.

عرض جهات التحقيق



وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.