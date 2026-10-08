قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
عراقجي: 81 طائرة عسكرية أمريكية خرجت من الخدمة خلال الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا
الغربية أحمد علي

شهدت قرية محلة مرحوم بمركز طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة العثور على جثتين للأب وزوجته في ظروف غامضة، عقب وفاتهما بنحو ثلاث أيام، وكثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لتحديد هوية مرتكب الواقعة، وتشير المؤشرات الأولية إلى أن الابن بارتكاب الواقعة إثر خلافات أسرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة العثور على جثتي الاب والام بطعنات غادرة داخل مسكنهما بقرية محلة مرحوم بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

سقوط شاب المتهم 

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة طنطا برئاسة الرائد محمد خطاب وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط الابن المتهم.

عرض جهات التحقيق 


وبمواجهته المتهم اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من أسرته بسبب خلافات متكررة معهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية شاب ينهي حياه والديه بطنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

تحديث جديد من مايكروسوفت

مايكروسوفت تتيح الاتصال بجهازك الكمبيوتر الخاص عن بُعد بخطوات بسيطة

سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2026

سعر ومواصفات سوزوكى سويفت ديزاير 2026 في مصر | صور

وحش الألعاب القادم.. Red Magic 12 Pro يظهر بتصميم مذهل

وحش الألعاب القادم.. Red Magic 12 Pro يظهر بتصميم مذهل

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد