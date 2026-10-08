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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي

مستشفي الشيخ زايد التخصصي
مستشفي الشيخ زايد التخصصي
عبدالصمد ماهر

نشرت وزارة الصحة والسكان ، فيديو عن أراء المرضي بمستشفي الشيخ زايد التخصصي ، أو كما يطلق عليها دُرة المستشفيات ،لما تمتلكه من إمكانيات طبية وكواد مؤهلة علي أعلي مستوي . 

وتنوعت تلك الشهادات مابين مصريين ، وأشقاء من قطاع غزة ، وكذلك مرضي بكافة المظلات الصحية « نفقة دولة - تأمين صحي »  والتي جاءت بعنوان « من الألم.. للأمل، ومن رحلة العلاج.. للحظة جديدة في الحياة » . 

فلسطيني يروي تجربته مع المستشفي 

وقال طاهر محمد الخطيب فلسطيني من قطاع غزة - أنه جاء الي مصر كمرافق لشقيقه الذي يتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية ، وبعد  الوصول للقاهرة بأسبوع شعر ببعض الألم في الصدر والكتف الأيسر ، وبناء عليه توجه الي مستشفي الشيخ زايد التخصصي  وتم إجراء الفحوصات والتي أظهرت وجود مشكلة في القلب وبناء عليه تم إتخاذ قرار طبي بعمل قسطرة ودعامات ، دون أي تكاليف وذلك بناء علي تنسيق بين السفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة الصحة والسكان.

 وقال أحد الحالات المرضية الأخري الخاضع لمظلة العلاج علي نفقة الدولة ، أنه توجه الي طواريء مستشفي الشيخ زايد التخصصي بعد الشعور ببعض الألم وتم دخوله الي العمليات بعض إنهاء الأوراق الخاصة بنفقة الدولة ورفع الطلب علي سيستم المجالس الطبية المتخصصة ، لافتاً إلي أن الفريق الطبي  في المستشفي يستم بالانسانية والمهارة العالية . 

وقالت سيدة أخري ، أنها كانت تعاني من ألم في  القدم والظهر مع أي مجهود أو لمجرد السير ، وبناء عليه تم إجراء كشف طبي في مستشفي الشيخ زايد التخصصي ، والتي أتخذت قرار بإجراء تدخل طبي 

 وقدم المرضي الشكر للقيادة السياسية علي  المجهودات التي يتم بذلها في ملف الصحة والخدمات الطبية المتقدمة التي يتم تقديمها لكافة المرضي دون تمييز . 

وزارة الصحة والسكان مستشفي الشيخ زايد التخصصي المستشفيات مصريين قطاع غزة الألم رحلة العلاج

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