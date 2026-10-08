درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي

نشرت وزارة الصحة والسكان ، فيديو عن أراء المرضي بمستشفي الشيخ زايد التخصصي ، أو كما يطلق عليها دُرة المستشفيات ،لما تمتلكه من إمكانيات طبية وكواد مؤهلة علي أعلي مستوي .

وتنوعت تلك الشهادات مابين مصريين ، وأشقاء من قطاع غزة ، وكذلك مرضي بكافة المظلات الصحية « نفقة دولة - تأمين صحي » والتي جاءت بعنوان « من الألم.. للأمل، ومن رحلة العلاج.. للحظة جديدة في الحياة » .

فلسطيني يروي تجربته مع المستشفي

وقال طاهر محمد الخطيب فلسطيني من قطاع غزة - أنه جاء الي مصر كمرافق لشقيقه الذي يتلقي العلاج داخل المستشفيات المصرية ، وبعد الوصول للقاهرة بأسبوع شعر ببعض الألم في الصدر والكتف الأيسر ، وبناء عليه توجه الي مستشفي الشيخ زايد التخصصي وتم إجراء الفحوصات والتي أظهرت وجود مشكلة في القلب وبناء عليه تم إتخاذ قرار طبي بعمل قسطرة ودعامات ، دون أي تكاليف وذلك بناء علي تنسيق بين السفارة الفلسطينية في القاهرة ووزارة الصحة والسكان.

وقال أحد الحالات المرضية الأخري الخاضع لمظلة العلاج علي نفقة الدولة ، أنه توجه الي طواريء مستشفي الشيخ زايد التخصصي بعد الشعور ببعض الألم وتم دخوله الي العمليات بعض إنهاء الأوراق الخاصة بنفقة الدولة ورفع الطلب علي سيستم المجالس الطبية المتخصصة ، لافتاً إلي أن الفريق الطبي في المستشفي يستم بالانسانية والمهارة العالية .

وقالت سيدة أخري ، أنها كانت تعاني من ألم في القدم والظهر مع أي مجهود أو لمجرد السير ، وبناء عليه تم إجراء كشف طبي في مستشفي الشيخ زايد التخصصي ، والتي أتخذت قرار بإجراء تدخل طبي

وقدم المرضي الشكر للقيادة السياسية علي المجهودات التي يتم بذلها في ملف الصحة والخدمات الطبية المتقدمة التي يتم تقديمها لكافة المرضي دون تمييز .