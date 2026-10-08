اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر

أعلنت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء أن اليونيسف أشادت بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر، مؤكدة أن نتائج المراحل الثلاث الأولى من البرنامج تعكس تقدمًا ملموسًا في مهارات القراءة والكتابة، بعد تقييم أكثر من 1.38 مليون طالب وطالبة في جميع محافظات الجمهورية الـ27.

وقالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، في بيان نشرته منذ قليل: “لقد أشارت اليونيسف إلى أن أكبر نسب التحسن سُجلت بين الأطفال الذين بدأوا من مستويات أدنى، بما يعكس أثر البرنامج في مساعدة الأطفال على استعادة ما فاتهم وتعزيز مهاراتهم الأساسية في التعلم”.

وأكدت أنه بناءً على هذه النتائج، تنطلق المرحلة الرابعة من البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، بالتوازي مع إطلاق البرنامج القومي لتنمية مهارات الرياضيات، في خطوة توسع نطاق دعم مهارات التعلم الأساسية لدى الأطفال في مصر.

وأخيرا قالت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء: “ترى اليونيسف أن القراءة والكتابة والحساب تمثل أساسًا ضروريًا لنجاح الأطفال في التعلم والنمو، مؤكدة التزامها بمواصلة دعم الأطفال، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركاء البرنامج”.