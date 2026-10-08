متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026

قال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن موقع منتدى مصر 2026 شهد إقبالًا لافتًا منذ إطلاقه في الأول من أكتوبر، مشيرًا إلى أن عدد المشاهدات تجاوز خلال الأيام الخمسة الأولى 10 ملايين مشاهدة، فيما تخطى عدد الزائرين 650 ألف زائر، وسجل أكثر من 50 ألف مواطن على الموقع، مضيفا أن المشاركات والمقترحات التي وردت من المواطنين تجاوزت 10 آلاف مشاركة ومقترح، وهو ما يعكس وجود رغبة إيجابية في المشاركة في صنع القرار والتوصيات والخطط التنفيذية التي تصدر عن المنتدى.

وأضاف عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» عبر قناة إكسترا نيوز، أن قطاع التعليم تصدر القطاعات الـ19 من حيث مشاركات المواطنين، يليه قطاع الثقافة والإعلام ثم سوق العمل وفرص العمل، مؤكدًا أن ذلك يعكس أهمية التعليم باعتباره أولوية وشاغلًا مهمًا لمختلف الأسر المصرية، مشيرا إلى أن هذه الأولويات ستنعكس في جلسات المنتدى، حيث يتناول اليوم الأول، المقرر في 19 أكتوبر، التعليم والثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية، إلى جانب جلسة تتعلق بالشباب والرياضة، مؤكدًا أن مشاركات المواطنين تساعد الحكومة في تحديد الأولويات وتوضيح رؤاهم ومستهدفاتهم للفترة المقبلة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تتم مراجعة جميع الأفكار والمقترحات الواردة، موضحًا أن بعضها يتضمن أفكارًا تفصيلية وفنية وحلولًا ومقترحات محددة، وقد جرى خلال اليومين الماضيين تبويب هذه المقترحات من خلال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وتقسيمها على 19 قطاعًا، وموافاة الوزارات والجهات الحكومية المعنية بها، مؤكدا أن إتاحة مشاركات المواطنين ستستمر لأطول فترة ممكنة للاستفادة من المدخلات، فيما سيتم إغلاق التسجيل لحضور جلسات المنتدى يوم 12 أكتوبر.