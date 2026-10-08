قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وكوريا الجنوبية تعلنان إرساء "شراكة استراتيجية" وتطلقان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
فرانس برس: دوي انفجارات قوية في الرياض
استبدال نوافذ الفصول الزجاجية بألواح أكريليك.. قرارات عاجلة من تعليم أسيوط للمدارس
اليونيسف تشيد بالبرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية في مصر
درة المستشفيات.. الصحة تستعرض آراء مرضى مستشفى الشيخ زايد التخصصي
متحدث الوزراء: قطاع التعليم يشهد أولوية في مقترحات المواطنين في الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026
بسبب فيديوهات الرقص.. التحقيق مع صانعة محتوى في القاهرة
اكتشاف حفري لجنس جديد من التماسيح يعود إلى 45 مليون سنة في مصر
تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء
نشر فيديوهات خادشة.. كواليس القبض على صانع محتوى شهير بالإسكندرية
شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة
التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

تصدر قطاع التعليم قائمة أولويات المواطنين ضمن المقترحات والمشاركات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026، في ظل تفاعل واسع من المواطنين مع المنتدى خلال الأيام الأولى من إطلاقه.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن التعليم جاء في مقدمة القطاعات التي حظيت باهتمام المواطنين، يليه قطاع الثقافة والإعلام، ثم سوق العمل وفرص العمل.

وأوضح أن تصدر التعليم لقائمة اهتمامات المواطنين يعكس مجددًا مكانته كأولوية رئيسية لدى الأسر المصرية، مؤكدًا أن هذه الأولويات ستنعكس على جلسات المنتدى ومناقشاته.

وأشار إلى أن اليوم الأول من فعاليات المنتدى يتضمن جلستين تتناولان ملفي التعليم والثقافة، إلى جانب جلسة ثالثة مخصصة لقطاع الشباب والرياضة.

التعليم قطاع التعليم منتدى مصر 2026 مجلس الوزراء قطاع الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

ياسر إبراهيم

إعلامي يكشف مفاجأة بشأن موقف ياسر إبراهيم من قمة الأهلي والزمالك

محمد صلاح

محمد صلاح بين عظماء ليفربول.. جيرارد يختار 4 أساطير في تاريخ النادي

ترشيحاتنا

كريم عبد العزيز

تعرف علي إيرادات فيلم «مطلوب عائليًا» في أولى ليالي عرضه

Tyson

رحلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في مسلسل «Tyson».. تفاصيل

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد