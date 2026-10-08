التعليم يتصدر أولويات المواطنين في منتدى مصر 2026

تصدر قطاع التعليم قائمة أولويات المواطنين ضمن المقترحات والمشاركات المقدمة عبر الموقع الإلكتروني لمنتدى مصر 2026، في ظل تفاعل واسع من المواطنين مع المنتدى خلال الأيام الأولى من إطلاقه.

وقال المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إن التعليم جاء في مقدمة القطاعات التي حظيت باهتمام المواطنين، يليه قطاع الثقافة والإعلام، ثم سوق العمل وفرص العمل.

وأوضح أن تصدر التعليم لقائمة اهتمامات المواطنين يعكس مجددًا مكانته كأولوية رئيسية لدى الأسر المصرية، مؤكدًا أن هذه الأولويات ستنعكس على جلسات المنتدى ومناقشاته.

وأشار إلى أن اليوم الأول من فعاليات المنتدى يتضمن جلستين تتناولان ملفي التعليم والثقافة، إلى جانب جلسة ثالثة مخصصة لقطاع الشباب والرياضة.