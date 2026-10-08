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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

جمال رائف: الاقتصاد في صدارة اهتمامات المصريين بمنتدى مصر 2026

منتدى مصر
منتدى مصر
محمد البدوي

أكد الكاتب الصحفي جمال رائف أن الملف الاقتصادي سيكون في مقدمة اهتمامات المواطن المصري خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، في ظل الأعباء الاقتصادية والتحديات التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.

المشكلات والتحديات الاقتصادية

وقال رائف، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، إن المشكلات والتحديات الاقتصادية أصبحت معروفة للجميع، وبالتالي فإن المطلوب خلال المنتدى لا يتمثل في إعادة طرح هذه المشكلات وتشخيصها، وإنما البحث عن أفكار جديدة وحلول «خارج الصندوق» للتعامل معها.

وأوضح أن الهدف من مناقشة الملف الاقتصادي يجب أن يتجاوز استعراض حجم الأعباء والتحديات، وصولًا إلى طرح أفكار قابلة للتطبيق يمكن أن تسهم في معالجة المشكلات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

الملف الاقتصادي ومحاور بناء الإنسان 

وأشار إلى أن الاقتصاد لا يمكن التعامل معه باعتباره ملفًا منفصلًا عن باقي القضايا، مؤكدًا أن هناك ارتباطًا بين الملف الاقتصادي ومحاور بناء الإنسان والأمن المجتمعي وغيرها من الملفات التي يناقشها المنتدى.

ولفت إلى أن تحقيق التنمية يحتاج إلى التعامل مع مختلف المحاور باعتبارها منظومة واحدة ومترابطة، بحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي والتنمية على حياة المواطنين بصورة مباشرة.

فرصة لطرح رؤى وأفكار جديدة بشأن الملفات الاقتصادية

وأكد رائف أن «منتدى مصر 2026» يمثل فرصة لطرح رؤى وأفكار جديدة بشأن الملفات الاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء بتكرار المشكلات المعروفة، مع التركيز على الحلول التي يمكن أن تساعد في مواجهة التحديات وتخفيف الضغوط عن المواطن.

منتدى مصر الاقتصاد الوطني الحكومة أداء الحكومة

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