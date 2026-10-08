قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: دعم الفلاح والأمن الغذائي في مقدمة أجندة زراعة الشيوخ
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
أمطار بنسبة 30%.. حالة الطقس اليوم وتحذير من الأرصاد
الرئيس السيسي يعلن الارتقاء بالعلاقات المصرية الكورية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية
خارجية الاحتلال: القنصل العام البريطاني و20 دبلوماسيا يغادرون إسرائيل
عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية
استعدادات مكثفة لموعد صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أكتوبر بقيمة تتجاوز 4 مليارات جنيه
هل يتكرر سيناريو أوبئة الماضي؟.. حقيقة انتشار الطاعون مرة أخرى
الحكومة: «منتدى مصر 2026» يستهدف رصد نبض الشارع وصياغة قرارات تلبي تطلعات المواطنين
الرئيس السيسي يوقع في دفتر التشريفات بالقصر الرئاسي الكوري الجنوبي
وزارة الدفاع الروسية: تدمير 399 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأرصاد تحذر من الشبورة والأمطار اليوم.. تفاصيل طقس الخميس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحكومة: «منتدى مصر 2026» يستهدف رصد نبض الشارع وصياغة قرارات تلبي تطلعات المواطنين

المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، أن الرسالة الأساسية التي تستهدف الحكومة إيصالها للمواطن المصري من خلال منتدى مصر 2026، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل في الاستماع بشكل مباشر إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم وشواغلهم، والعمل على الاستفادة منها في صياغة سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على رصد آراء المواطنين من خلال عدة آليات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف هذه الجهود منذ الدعوة إلى عقد المنتدى، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمنتدى، أو جلسات العمل التي تُعقد حاليًا في عدد كبير من الجامعات المصرية، إلى جانب استطلاعات الرأي التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

رصد نبض الشارع بصورة أكثر دقة

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الآليات هو رصد نبض الشارع بصورة أكثر دقة، بما يساعد الحكومة في اتخاذ القرارات وتحديد رؤيتها ومستهدفاتها للتحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تسهم مخرجات المنتدى، بقدر المستطاع، في تحقيق تطلعات المواطنين، وأن تنعكس سياسات الحكومة في نهاية الأمر بصورة إيجابية ومباشرة على المواطن.

وشدد المتحدث على أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته.

مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسات الحكومة الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

عقب محضر الفيدرالي.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

الجنيه الذهب

نزل 200 جنيه.. الجنيه الذهب في الصاغة الآن

قطع المياه

قطع المياه عن مناطق في الهرم غدا.. خريطة الشوارع المتأثرة

مشغولات ذهبية

عيار 24 يهبط دون الـ 7 آلاف.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بمصر

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

«لم يستمع للنصيحة».. أحمد جلال يكشف كواليس انتقال أحمد عيد للأهلي

رمضان صبحي

في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

تظلم بطاقة التموين

لو بطاقتك اتوقفت.. طريقة تقديم تظلم بطاقة التموين أونلاين

الدولار

عقب انخفاضه.. سعر صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

Tyson

رحلة أسطورة الملاكمة مايك تايسون في مسلسل «Tyson».. تفاصيل

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

في ذكرى رحيله.. طلعت زكريا فنان ترك بصمة لا تُنسى في الكوميديا المصرية

إلهام شاهين

إلهام شاهين ضيف شرف «ميعاد عشا».. صور

بالصور

حي على الفلاح.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 8 أكتوبر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس
مواقيت الصلاة اليوم الخميس

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية بكفاءة 98.5% يمهد لتقنيات جديدة

شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية
شحن لاسلكي للسيارات الكهربائية

تفاصيل أكثر 5 سيارات مبيعا في مصر.. تعرف عليها

أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا
أكثر 5 سيارات مبيعا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد