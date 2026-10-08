الحكومة: «منتدى مصر 2026» يستهدف رصد نبض الشارع وصياغة قرارات تلبي تطلعات المواطنين

أكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد عادل، أن الرسالة الأساسية التي تستهدف الحكومة إيصالها للمواطن المصري من خلال منتدى مصر 2026، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتمثل في الاستماع بشكل مباشر إلى آراء المواطنين ومشكلاتهم وشواغلهم، والعمل على الاستفادة منها في صياغة سياسات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على رصد آراء المواطنين من خلال عدة آليات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف هذه الجهود منذ الدعوة إلى عقد المنتدى، سواء من خلال الموقع الإلكتروني للمنتدى، أو جلسات العمل التي تُعقد حاليًا في عدد كبير من الجامعات المصرية، إلى جانب استطلاعات الرأي التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

رصد نبض الشارع بصورة أكثر دقة

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الآليات هو رصد نبض الشارع بصورة أكثر دقة، بما يساعد الحكومة في اتخاذ القرارات وتحديد رؤيتها ومستهدفاتها للتحرك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف أن تسهم مخرجات المنتدى، بقدر المستطاع، في تحقيق تطلعات المواطنين، وأن تنعكس سياسات الحكومة في نهاية الأمر بصورة إيجابية ومباشرة على المواطن.

وشدد المتحدث على أن الهدف الأهم هو أن يشعر المواطن المصري بتحسن ملموس خلال الفترة المقبلة في مستوى معيشته.