تشغيل 3 محطات محولات وتنفيذ خطوط هوائية بطول 300 كيلومتر لخدمة المشروعات الزراعية بسيناء

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات وضع الجهد على محطة محولات روافع سيناء WPS3 جهد 66/11 ك.ف بسعة 3×40 ميجا فولت أمبير ، واطمأن على إتمام الربط لتعزیز استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح الدكتور محمود عصمت، أن محطة محولات روافع سيناء WPS3 التى دخلت الخدمة اليوم تأتى ضمن المشروعات الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات الاستصلاح الزراعي فى شبه جزيرة سيناء، مضيفا أنه بدخول هذه المحطة وربطها على الشبكة يكون قد تم الانتهاء من تشغيل ثلاث محطات محولات هي WPS1 وWPS2 و WPS3 بإجمالي سعات تصل إلى 1170 ميجا فولت أمبير، مشيرا الى تنفيذ خطوط هوائية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 300 كيلومتر لخدمة مشروعات التنمية الزراعية في سيناء.

قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة تولي اهتماما خاصا بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كونه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى المشروعات التى يجري تنفيذها فى سيناء.

ولفت إلى استمرار العمل من خلال خطة متكاملة ومحددة لتوفير واتاحة التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، مؤكدا أهمية مشروعات التنمية الزراعية واستصلاح الأراضي فى سيناء وخاصة مشروعات الاستصلاح والتصنيع الزراعي وغيرها من المشروعات التى يقوم عليها جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، فى إطار خطة الدولة لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، مشيدا بالقائمين على تنفيذ مشروع محطات المحولات فى إطار هذا المشروع القومى، مشيرا إلى استراتيجية العمل الخاصة برفع كفاءة منظومة الطاقة وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمة، مؤكدا الاعتماد على الطاقات المتجددة ورفع كفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء وتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لجميع المشروعات.